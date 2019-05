Fiscal general de Colombia renuncia por decisión de no extraditar al ex guerrillero Santrich

El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció este miércoles a su cargo debido a que el exjefe de las FARC Jesús Santrich fue declarado inocente por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

«Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito; mi conciencia, mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden, por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación», manifestó Martínez tras su renuncia.