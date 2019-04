Fiscal pedirá formalización de «El Toro» Fernández

El fiscal Alejandro Machado decidió formalizar al delantero de Peñarol, Gabriel Fernández, por su responsabilidad en el accidente que protagonizara en la madrugada del 29 de diciembre de 2018 , que dejó a una joven en coma.

Machado indicó a Montevideo Portal que la audiencia no está fijada pero que solicitará la formalización por «lesiones gravísimas culposas». Aclaró que entre las medidas cautelares no pedirá la prisión preventiva, «lo que no quiere decir que no vaya preso» si tras el juicio se decide así, aclaró.

Fernández podrá seguir disputando partidos en el extranjero con Peñarol , ya que solo debe pedir autorización para salir del país. Con respecto a su viaje a España, para sumarse al Celta de Vigo, habrá que esperar qué se decide en el juicio.