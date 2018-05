Fiscal pide archivar denuncia contra De León por tarjetas corporativas

El fiscal Luis Pacheco solicitó este miércoles el archivo de la indagatoria penal contra el senador Leonardo De León (Frente Amplio), al considerar que no existieron irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas de Alcoholes del Uruguay (Alur). Pacheco afirmó que la mayoría de los gastos que se imputan como irregulares están justificados.

La denuncia penal contra De León fue presentada por el Partido Independiente y refería a supuestos ilícitos en el uso de la tarjeta corporativa de Alur -empresa subsidiaria de Ancap- entre 2011 y 2015. La denuncia alegaba que unos 150 gastos con la tarjeta corporativa fueron efectuados en ocasiones en que De León no se encontraba en misión oficial, se hallaba de licencia o en viajes para los que a su vez había recibido viáticos. Estos incluían gastos en restaurantes y hoteles en varios países.

Sin embargo, tras analizar los documentos presentados por la defensa, el fiscal Pacheco desestimó la existencia de delito. “La Fiscalía entiende que el denunciado (De León) ha acreditado el motivo de la mayoría de los viajes denunciados, y que la mayoría de los gastos incurridos responden a alojamientos, transportes o alimentación, esto es, rubros que pueden ser considerados usuales en los viajes de negocios, y no surgen gastos en otro tipo de comercios, con excepción de la compra de un celular, situación que fue debidamente explicada”, señala el dictamen, publicado en el portal web de la Fiscalía.

En este sentido, “no puede exigírsele la entrega de comprobantes de los gastos, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos y en la medida en que no existía reglamentación que así lo requiriera. También ha quedado probado que no existían viajes o misiones oficiales, por lo que el Director de la empresa gozaba de amplia discrecionalidad para el uso de la tarjeta, aún en días de licencia”. “En todo caso, la irregularidad más clara está dada por la ausencia de reglamentación para el uso de las tarjetas, situación que debiera corregirse, aunque ello evade el ámbito de la actuación judicial”, expresó Pacheco.

Sin embargo, el fiscal reconoce la existencia de gastos que no pueden justificarse en relación a la actividad de la empresa. Estos son: el alojamiento en el Hotel Santa Cristina (Durazno), el 30 de octubre de 2013, fecha en que se realizaba en esa ciudad una actividad de la Fundación “Propuesta Uruguay 2030”; un gasto de alojamiento en el Hotel Alvear de Buenos Aires (Argentina), cuando la fórmula del Frente Amplio lanzaba su candidatura en ese país; y un gasto en un restaurante de las Cataratas del Iguazú; entre otros.

En estos casos, “fueron insuficientes las explicaciones brindadas por el indagado, por cuanto invocó reuniones y acuerdos de cooperación con distintos empresarios, pero no específicamente en la fecha del gasto”. “No obstante, y si bien los ejemplos demuestran un uso claramente indebido de la tarjeta, los aceptados principios de lesividad y de intervención mínima del derecho penal y la relativamente escasa entidad de tales gastos, conducen a la Fiscalía a no requerir el inicio de un proceso penal y a no formular requisitoria por presuntos delitos de apropiación indebida”.

Por tanto, el fiscal Pacheco dice compartir la conclusión de la Jutep en cuanto a que De León “hizo un uso discrecional de la tarjeta” y que puede haber incurrido “en conductas contrarias al principio de probidad en la función pública”, por una despreocupada administración de los dineros públicos, y que como presidente de la compañía “pudo y debió promover la aprobación de un reglamento de uso de las mismas, o al menos de un instructivo como el que se elaboró pero no se puso en vigencia, con la finalidad de evitar la discrecionalidad y la autoasignación de ‘gastos de representación’ con la que en la práctica se manejaba en el uso de tales instrumentos de crédito corporativos”.

“Sin embargo no se requerirá el inicio de proceso penal por presuntos delitos de apropiación indebida, en mérito a las circunstancias ya señaladas, de que la ausencia de reglamentación y la no exigibilidad de comprobantes de los gastos, sumados al tiempo transcurrido desde la efectiva realización de cada gasto, hacen imposible en la mayoría de los casos determinar si efectivamente cada uno de los gastos denunciados respondió o no a gastos de representación, que si bien no estaban previstos, pueden ser admisibles”.

“No puede jurídicamente exigirse al denunciado que acredite hoy cada uno de los gastos o los motivos de cada uno, pues ello no le era requerido al momento de su efectiva ocurrencia. También debe destacarse que –aún cuando los supuestos delitos de apropiación indebida se castigan de oficio- no deja de ser relevante advertir que los hechos no fueron denunciados por la empresa presumiblemente damnificada, Alur SA, ni por el accionista minoritario (Pdvsa), propietarios de los fondos respecto de los cuales se habría hecho un uso distinto al fin para los que fueron concedidos”, señaló Pacheco.

Máspoli, sobreseído

El fiscal Luis Pacheco también solicitó el archivo de la indagatoria penal contra el ex director de Ancap, Juan Máspoli, por la firma del contrato con Exor International para la cancelación de la deuda con Pdvsa. Sobre mediados de abril, Pacheco solicitó el procesamiento de Raúl Sendic, José Coya y otros ex directores de Ancap (Germán Riet y Juan Gómez) por firmar ese contrato, sin la existencia de un llamado a licitación.

En ese dictamen, solicitó una nueva citación de Máspoli -representante del Partido Colorado en Ancap- de forma de ampliar la indagatoria. Esa audiencia se cumplió. Sin embargo, no existen elementos para imputar al ex jerarca, valoró Pacheco. Máspoli dijo que, al igual que la ex directora Elena Baldoira -representante del Partido Nacional- votó en contra del acuerdo, pero que “por error” aparecía que la decisión fue aprobada por unanimidad. Estas explicaciones son valederas.

“En efecto, en el caso de la votación acerca del Acuerdo de Servicios y Transacción con Exor, surge claramente de la fundamentación del voto de la Directora Baldoira que exige determinados informes contables previo a pronunciarse, lo que equivale evidentemente a un voto negativo, y sin embargo en el acta –como se dijo- se estampó por error la palabra ‘unanimidad’”, señala Pacheco.

“En consecuencia, habiéndose acreditado que en ocasiones similares se establecía por error que determinadas resoluciones eran adoptadas por unanimidad –cuando no lo eran-, y que en múltiples oportunidades no se dejaba constancia en las actas de las apreciaciones, comentarios o salvedades de algunos de los Directorres, la Fiscalía no formulará requisitoria contra el indagado ingeniero Juan Máspoli, por entender suficientemente válidas sus explicaciones y su voto negativo en la oportunidad, por lo cual no cabe atribuirle responsabilidad”, concluyó Pacheco.