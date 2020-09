Fiscalía investigará si el exjefe Carlos Díaz incurrió en un delito por no denunciar declaraciones de Gilberto Vázquez

El fiscal Díaz envió una copia del expediente a la fiscal de Flagrancia de 7° Turno, Eugenia Rodríguez Ford, para que investigue si hubo omisión del entonces Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Díaz, por no denunciar a la Justicia las declaraciones de Gilberto Vázquez sobre violación a los Derechos Humanos.

La Fiscalía de 7° Turno indagará a exjerarcas del gobierno de la época (la primera administración frenteamplista) para determinar si incurrieron en una omisión por no denunciar los delitos de lesa humanidad y deberá determinar también en la investigación si ese eventual delito prescribió.

Esta investigación será similar a la enfrentada por el senador Manini Ríos, quien fue investigado por el también fiscal de Flagrancia rodrigo Morosoli por incurrir en un delito de omisión de denunciar hechos de apariencia delictiva.

Por otra parte, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Percibale, recibió hace 20 días un expediente proveniente de la Fiscalía General de la Nación con otra copia de las declaraciones de Vázquez para que investigue eventuales delitos cometidos durante la represión.

“Esa documentación me llegó enseguida que se conoció la noticia a través de una conferencia de prensa de Familiares de Detenidos Desaparecidos». declaró el fiscal. aclarando que no le corresponde investigar una supuesta omisión por no denunciar de parte de jerarcas del Ministerio de Defensa o del Ejército.

“Mi competencia está limitada solo a crímenes de lesa humanidad que se hayan cometido entre los años 1968 y 1985. Si hubo una omisión de denunciar un hecho delictivo en 2006, eso le corresponde a un fiscal de Flagrancia”, expresó Percibale. Y explicó: “Es lo mismo que lo que ocurrió el año pasado cuando se conocieron las actas del Tribunal de Honor de Gavazzo. Ahí se designó al fiscal Morosoli”.