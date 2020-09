Florencia Núñez: porque todas las quiere cantar

«Rocha no tan solo eres palmar/déjame tus cosas aprender/porque todas las quiero cantar» son versos que marcan la historia e identidad de Rocha. ¿Quién no conoce En tu imagen? Es de esas canciones que cualquiera que haya crecido allá escuchó alguna vez.

A 44 años del lanzamiento de ese ícono musical por Los Zucará, la compositora y cantante Florencia Núñez, oriunda de Rocha, lanzó una reversión en el marco de su proyecto «Porque todas las quiero cantar: un homenaje a la canción rochense», un documental y álbum que rinde tributo a la música rochense que marcó la historia de la artista.

El primer sencillo, «Contigo y en el palmar», se estrenó el 4 de agosto. Acompañaron a Núñez los artistas Nicolás Molina y Martín Gil. En octubre saldrá el disco completo y antes de fin de año la cantante espera estrenar el documental, que estaba programado para abril, pero quedó en pausa por la pandemia.

La intérprete conversó con Caras y Caretas Portal antes de su presentación a piano y voz en La Trastienda el próximo 24 de septiembre con Santiago Miraglia.

Hace poco lanzaste los dos primeros sencillos de «Porque todas las quiero cantar». ¿En qué consiste el proyecto?

Se me ocurrió homenajear el cancionero rochense, versionarlo con mis músicos, mis arreglos y generar un registro audiovisual en el que estuvieran algunas personas protagonistas de la escena musical de Rocha que marcaron el cancionero del departamento. La idea con ellos era tirar del hilo, ver de dónde venían esas canciones que elegí para versionar, que cada canción nos fuera llevando a que recorriéramos el mapa del departamento. Es un proyecto en el que vengo trabajando hace 3 años, tiene dos patas grandes: el documental y el disco, que conviven en el audiovisual.

¿Cuál fue el criterio de selección de las canciones?

Eso fue lo más difícil y a la vez caía por su propio peso. Elegí las canciones de acuerdo a mi gusto personal. No es una selección objetiva, son las canciones que a mí me formaron y tienen que ver con lo que soy hoy, con mi ADN musical, mi experiencia; es una forma de agradecerles a esas canciones. También tenía que tener algún tipo de relevancia la distribución geográfica de las canciones, hacia dónde me llevan y de qué hablan para pintar paisajes diferentes en la película. Fui picando por autores o intérpretes que yo creía que tenían relevancia en el lugar. Si bien queda gente afuera me da la sensación de que en principio, para esta primera experiencia, está más que cumplido el objetivo.

¿Cuál fue tu rol en el documental?

La producción ejecutiva, que es todo lo que refiere a derechos, fondos y apoyos la hice yo. Escribí el guion, hice la dirección, pensé el montaje, hice la música y la música incidental con Nicolás Molina. Además aparezco en cámara casi todo el tiempo conduciendo. La verdad que fue bastante cansador porque no tuve mucha oportunidad de delegar más que la parte de fotografía y cámara y sonido, aunque hice parte de sonido directo también. Me gusta mucho. Mi formación audiovisual de alguna manera me sirvió. Es mi primer largo, mi primer proyecto audiovisual propio. Es un área que me interesa muchísimo, sobre todo los proyectos que vinculan lo que más me gusta, cine y música, la investigación… y es la historia de la música que me hizo, es como abrir la puerta y decirte «pasá conmigo».

¿Cómo financiaste el proyecto?

El apoyo fundamental fue el fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura en 2018. Después conseguí que el Gobierno de Rocha ayudara en el tema del hospedaje para los días de rodaje. Tuve que hacer rendir un presupuesto bajo para poder pagarle a todo el mundo. Con privados no tuve suerte aunque intenté un montón, incluso cuando tenía más avances volví a golpear puertas, pero no hubo caso. Supongo que le pasa a todos.

Este 24 de septiembre te presentás en La Trastienda. ¿De qué va el show?

La idea es encontrarnos con la gente de nuevo, unirnos después del año difícil que venimos teniendo. Hace dos años invité a Santiago Miraglia, porque hemos trabajado juntos y nos entendemos rápidamente, a hacer una versión acústica en piano de mis canciones en la que yo pudiera enfocarme en la interpretación y en cantar. Cuando estás en banda y con la guitarra el concierto adquiere una cosa más grupal. Esta es una instancia de experimentación, de jugar con las canciones y versionarlas distinto de lo que ya venían sonando. Cada formato de concierto genera cosas diferentes en la gente.

¿Cuál va a ser el ambiente de este concierto?

Mucha intimidad. Cada cosa que hay suma y genera algo. Mueves una aguja y se nota. Es un concierto de ambiente cuidado en todo sentido, pero a nivel de sonoridad sobre todo es delicado, partimos de eso.

Y las canciones, ¿de qué disco?

De todos. Del que está por salir, porque algunas de las canciones del repetorio rochense naturalmente se han ido colando y funcionan, de Palabra clásica y de Mesopotamia. Hay canciones inéditas también.

*Florencia Núñez se presentará en La Trastienda el jueves 24 de septiembre en un concierto íntimo a piano y voz. Las entradas están a la venta por Abitab.