Florit alertó sobre intención de dar a privados gestión de centros públicos

El exconsejero de Primaria, Héctor Florit, alertó sobre la intención del Codicen de incorporar a instituciones privadas a la gestión de centros educativos públicos.

Florit se preguntó en declaraciones a la emisora M24 que tras leer un documento del Codicen en el que establece que habrá desde le ANEP «acciones conjuntas» con «organizaciones sociales «en la ampliación del tiempo completo para los niños de las familias más pobres, si dichas instituciones serán centros de educación privada a cargo del tiempo pedagógico de estudiantes de la enseñanza pública en algunos barrios.

Agregó que el documento fue entregado a las organizaciones gremiales, a las Asambleas Técnico Docentes, a la Federación Uruguaya de Magisterio y a la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza. En el “desarrollan cuáles serían los objetivos, las propuestas, los lineamientos para los próximos cinco años, de todo el sistema educativo».

En uno de los ítems, el documento señala: “Fortalecimiento de la política de la ampliación de tiempo completo para los quintiles 1 y 2 a partir de la transformación de los centros educativos de la ANEP. El desarrollo de las acciones conjuntas con otras entidades públicas del área social y educativa u organizaciones sociales”.

Recordó Florit que la administración anterior dejó encaminadas y en algunos casos licitadas, 28 obras nuevas de tiempo completo, algunas en la modalidad Proyecto Público y Privado (unas 18), otras proyectadas a través del Banco Mundial (BM) o con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

“Las tres formas de asignar locales que se plantean en los objetivos del Codicen excluyen obras nuevas. ¿Estas 28 obras nuevas van a tener otro destino?”, se preguntó el maestro.

“¿El tiempo completo puede quedar a cargo de organizaciones privadas, lo que en el texto del Codicen se denomina “organizaciones de la sociedad civil?”, reiteró.

Destacó que no es legítima la participación de instituciones privadas en aspectos puntuales, como puede ser un campamento o la contratación de un servicio puntual, con la educación pública. Sin embargo, «delegar lo medular de una propuesta de tiempo completo en una organización de la sociedad civil, me parece que significa lisa y llanamente, asignar a actores privados la educación. Me imagino que esto significa que en determinado barrio hay un horario en la escuela común y hay una acción conjunta de una organización de la sociedad civil».