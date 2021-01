Florit sostuvo que el gobierno recortó el programa Verano Educativo

Este fin de semana el ex director general de Primaria, Héctor Florit, subrayó en Twitter que el gobierno recortó el programa Verano Educativo donde en 2020 se atendieron 4 mil niños. El presidente del Codicen, Robert Silva, salió al cruce.

El fin de semana en Twitter se produjo una polémica entre el ex director general de Primaria Héctor Florit y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Robert Silva.

Florit aseguró que el gobierno recortó el programa Verano Educativo alcanzando a 4.000 niños menos que el año pasado.

“En 1991 Lacalle instaló el Verano Educativo. Hoy, Lacalle Pou lo recorta en plena pandemia: 8.600 cupos (4.000 menos que el año pasado). Menos días de clase. Menos actividades recreativas. Apenas 136 escuelas para paliar un año de baja asistencia. Comedores aún sin organizar!”, escribió Florit.

Por su parte, Silva respondió: “Me extraña que un profesional con trayectoria utilice estos mecanismos, carentes de tantas cosas! Es falso que se haya recortado el Verano Educativo ya que se aceptaron todos los proyectos presentados por los maestros y la cantidad de niños responde a los que se inscribieron. Además de aumentar el número de auxiliares y maestros, estaban previstos cupos para varios miles de niños más teniendo a la fecha los inscriptos y las actividades lúdicas que se desarrollarán son aquellas que los tiempos de pandemia permiten. Esa es la verdad y la realidad!”, escribió Silva.

Florit no se quedó atrás e insistió: “El 80% de lo incremental en el presupuesto no se votó. Para Verano hubo baja inscripción porque no estaban confirmadas las escuelas. Maldonado, Salto y San José perdieron sedes con proyectos. El año pasado hubo 12.500 niños porque se sigue anotando en enero”.

Sin embargo, el principal del Codicen volvió a responder el posteo del maestro: “no hubo recorte en el Verano Educativo”.

“Ello es evidente. En Maldonado hay más escuelas, se pasó de 21 a 24. En Salto hay 12 y en San José se presentaron dos. Estamos en pandemia pero hay equipo profesional que trabaja seriamente en todo el país. ¡Gracias a tantos!”, acotó.