Fraude de lo peor: mujer argentina fingió tener cáncer para recaudar dinero

Las redes sociales han encontrado en la solidaridad uno de sus mejores usos. Cada año, miles de personas recurren a internet para promover campañas para recolectar el dinero necesario para acceder a costosos tratamientos médicos. Sin embargo, las buenas intenciones tienen su contracara en casos como el sucedido en la provincia argentina de Misiones (noreste), donde una mujer logró estafar a toda la comunidad fingiendo padecer un temible cáncer.

«Hoy dolorosamente tengo que pedir de una pequeña colaboración, por más mínima que sea, para poder lograr el objetivo de juntar los 350.000 pesos (unos 3.600 dólares) para poder continuar mi tratamiento oncológico en el Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires», escribió la joven Leticia Zapata en sus redes sociales, según consignó el portal Misiones Online.

El pedido de solidaridad de la mujer de 30 años se viralizó en redes y en medios de la provincia, que consignaron que la paciente necesitaba el dinero para costear un «tratamiento experimental» contra el cáncer de cuello de útero en el Hospital Alemán de Buenos Aires.

Para dar más veracidad a su pedido, Zapata publicó un certificado médico firmado por la oncóloga Paola Flores, del Instituto Misionero del Cáncer, que corroboraba que la mujer había sido atendida en el Hospital Ramón Madariaga. Las publicaciones también adjuntaban fotografías de Leticia Zapata, con la cabeza rapada o acostada en su cama.

El 12 de julio, Misiones Online publicó lo que parecía una gran noticia: la campaña había dado frutos y Zapata había conseguido juntar 364.432 pesos argentinos (más de 3.700 dólares), lo que permitiría que la misionera continuara su tratamiento y costear además su estadía en Buenos Aires.

Sin embargo, el caso dio un giro inesperado pocas horas después. El medio de Misiones consultó a la oncóloga Flores, cuya firma figuraba en el supuesto certificado médico exhibido por la paciente. «Esa no es mi firma y no es mi letra», aseguró la profesional.

Desde el Hospital Madariaga también afirmaron que Leticia Zapata no aparece en el padrón de pacientes que recibieron tratamiento oncológico. Para empeorar las cosas, el Hospital Alemán de Buenos Aires aclaró que los tratamientos experimentales son, en realidad, gratuitos.

Descubierto el fraude, los misioneros se encontraron con que Zapata y su novio habían desaparecido de la provincia de Misiones. La estafa fue denunciada y llegó a manos del juez Miguel Mattos, quien ordenó la captura de Zapata y su pareja.

Asimismo, según consigna Misiones Online, el magistrado dispuso que Mercado Libre y el Banco Galicia —instituciones en cuyas cuentas se depositó el dinero recaudado— entreguen la información sobre las cuentas bancarias de los prófugos.

Mientras tanto, la familia de Zapata asegura que la joven en realidad es víctima de violencia de género por parte de su pareja, quien la habría introducido por la fuerza al mundo de las estafas. Según contó Matías Zapata, hermano de la joven, el hombre estafó a sus propios suegros al sacar préstamos en su nombre para luego perder contacto con ellos el 20 de marzo de 2021.

Bajo la premisa de que Zapata participa de las maniobras de su pareja por estar «amenazada», la familia de la mujer denunció su desaparición ante la Policía de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, las autoridades bonaerenses no dieron trámite a la demanda, entendiendo que la mujer era cómplice del hombre y se habían fugado juntos.