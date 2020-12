Fucvam: La solidaridad ante el avance de la pandemia

El Parlamento aprobó la limitación del derecho de reunión y prohibió el ingreso de ciudadanos al país como forma de mantener a raya a la pandemia de covid-19 que avanza superando cualquier análisis. Simultáneamente, y contradiciendo su propio discurso de distanciamiento social, autorizó ampliar el horario de los shoppings, pero no toma ninguna medida ante la aglomeración en los ómnibus urbanos. Ante esto, Fucvam eleva su voz para proponer una serie de medidas a efectos de atender las consecuencias de la pandemia.

Desde el comienzo de la pandemia, el ya lejano 13 de marzo, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) desarrolló una intensa labor solidaria con ollas populares e iniciativas de diverso tipo surgidas del seno de las cooperativas. En este marco, pero incentivados por la expansión de la pandemia en las últimas semanas, la federación lanzó una batería de propuestas con la intención de hacer frente a las consecuencias de la covid-19.

“El virus está acá, esa es la realidad”, sentenció el secretario general de Fucvam, Gustavo González. Por esa razón, a su juicio, se hace necesario “atacar las consecuencias de la pandemia más que la pandemia en sí”. A eso apuntan las nueve medidas presentadas en los últimos días.

La iniciativa surgió “a partir de las resoluciones que tomó el Poder Ejecutivo frente a la pandemia”, explicó González a Caras y Caretas. Agregó que motivado por ello la directiva de Fucvam se reunió con carácter grave y urgente para considerar lo que “a nuestro juicio debe ser una propuesta para la pandemia, no el circo que se hizo”.

González se refería a las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou y que consistieron en la limitación del derecho de reunión, la prohibición del ingreso de personas al país, la suspensión de espectáculos públicos, la reducción de aforo en el transporte interdepartamental y la extensión del horario de los shoppings, entre otras.

Comentando las medidas, el secretario general de la federación destacó que “desde el primer momento se sabía que Uruguay no está en una burbuja y que el virus tarde o temprano iba a tener un brote como el que tuvo”. Para González, “si todo el mundo es afectado por el virus, Uruguay no iba a ser una isla”.

Fue más allá al afirmar que “el brote muestra con claridad que todo el relato que se armó se cayó y nadie se hace responsable de los discursos triunfalistas de los primeros tiempos de la pandemia. Acá no nos podemos olvidar cuando la prensa oficialista decía que (Luis) Lacalle estaba siendo tomado en el mundo como un ejemplo. Bueno, esto se cayó y nadie se hace responsable de esto. Y los anuncios que hay dejan ver con claridad que el objetivo de este Poder Ejecutivo sigue siendo favorecer el capital”.

“Se dice que en las empresas interdepartamentales viajará el 50% del pasaje. Me parece muy bien, pero no me parece bien que les den un subsidio por el otro 50%. ¿Qué pasa en el urbano? ¿No entra el virus? Es un planteo que raya en lo ridículo”, sentenció.

“Y como si esto fuera poco, se reglamenta el artículo 38 de la Constitución. Y dicen que van a llamar a la disuasión o al empleo de la fuerza pública. En todo caso será Salud Púbica que tiene que tomar ese rol, no la Policía. Fíjense lo ridículo: en familia no podemos estar más de diez personas, pero al shopping pueden entrar 500 o 600. ¿Los shoppings son antivirus?”, comentó.

No obstante, Fucvam considera que hay que tomar otras medidas. “Pueden ser estas que nosotros planteamos o pueden ser otras, pero que ataquen el problema que está generando la pandemia, porque la pandemia no la van a parar hasta que llegue la vacuna. Esto es lo que se está demostrando”.

Allí es donde entran las propuestas que fueron aprobadas hace unos pocos días por la directiva de la federación. “Primero hay que otorgarle una partida presupuestaria mucho mayor al Ministerio de Salud Pública. Invertir en camas especializadas, en terapia intensiva, en lo que sea necesario”.

Contó una anécdota que dio pie a una de las propuestas. “Hace poco pasé por 18 de Julio y me ofrecieron un tapaboca con doble filtro a cien pesos. Yo me pregunto: ¿la persona que está en situación de calle tiene cien pesos para comprarse un tapaboca? Por eso hay que distribuir gratuitamente en los sectores más modestos de la población desinfectante, barbijos, guantes de látex, jabón. Hay que darles agua potable en todos los barrios. Entregar canastas. Lo que han cubierto las canastas y las ollas populares es a la gente y nada se dice de eso”.

“Hay que congelar los precios de los alquileres y las cuotas del crédito hipotecario, porque la gente está sufriendo el seguro de paro y la desocupación, y frente a eso nada se dice”, agregó.

“Tiene que haber una férrea participación estatal con los que producen, los trabajadores de los laboratorios, los que producen distintos insumos indispensables para combatir el virus”, precisó seguidamente.

Solicita también Fucvam la asignación de la Renta Básica solicitada por la Intersocial retroactiva al 1° de diciembre para los sectores que nada tienen.

Por otra parte, “hay que abrir los libros de todas las empresas formadoras de precios. Es una vergüenza como han aumentado los precios de todos los medicamentos y lo que se necesita para defenderse de esto”.

También entienden necesario ir a la prohibición de despidos y suspensiones y adelantar las licencias. “Y después, fundamental, elementos de higiene y seguridad para todo el transporte público. Al transporte público hay que pararlo. ¡Hay que tomarse un 103 a las cuatro de la tarde! La pandemia no se va a parar hasta que venga la vacuna y eso se sabía”, precisó.

Para el secretario general de Fucvam, “hay que ir a los efectos que deja la pandemia y además hay que poner un impuesto a las grandes riquezas. La humanidad si quiere seguir teniendo trabajo tiene que defender, sobre todas las cosas, a los trabajadores y las trabajadoras. Estos son nueve puntos sobre los que nosotros creemos que hay que pronunciarse”.

“Nadie habla de esto”, sentenció. A su juicio porque “saben que esto duele. Ahora, tiene que doler. No hay parto sin dolor. Esto merece una atención especial, no esto que están diciendo. Ninguna de las medidas que ha planteado el Poder Ejecutivo ataca la pandemia ni sus efectos. Esto es lo que hay que atacar, los efectos de la pandemia. Y el movimiento popular tiene que expresarse frente a esto”.

“Yo respeto mucho a los científicos, pero lamentablemente ahora hay un giro y nadie se da cuenta. Se está hablando de que va a haber más de mil casos a fin de año”, agregó.

“Escuchamos a (Daniel) Salinas decir que está difícil la cosa, pero controlable, pero ¿qué es controlable? ¿Lo que no pudo controlar Alemania lo va a controlar Uruguay? ¿De qué estamos hablando? Siguen con esta obra de teatro. Esto hay que tomarlo seriamente”, subrayó.

Respecto a la ley aprobada el viernes pasado para reglamentar el artículo 38 de la Constitución, recortando el derecho de reunión, González opinó que “no hay ninguna necesidad de esto y puede ser muy peligroso. Que la pandemia no sirva para recortar derechos”.

“Ahora yo me pregunto: ¿la gente va a ir a la casa o no? Va a ir a la playa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a decir que estén a tres metros cada uno? ¿El abuelo con la nieta en la orilla tres metros? No porque se le ahoga la niña”, satirizó González al hacer referencia a las exhortaciones de mantener la distancia y evitar aglomeraciones.

“Y lo de los shoppings es vergonzoso. Hay que tomar medidas serias. Pero insisto no con la pandemia, sino con los efectos de la pandemia. Por ejemplo, la gente de la economía informal, la que vende en 8 de Octubre, que vive de las fiestas, ¿qué va a hacer? Si vienen diez clientes no los atiende a todos? Esto ya se disparó”, subrayó molesto.

“La pandemia está instalada, es lamentable, es triste, pero es un hecho. Pero acá hubo quien afirmó que esto estaba controlado. Ahora te dicen que la gente bajó los brazos. No, la gente tiene que ir a trabajar”, sentenció.

Cooperativas solidarias

Por otra parte, González recordó la acción de Fucvam desde el comienzo de la emergencia sanitaria. “Nosotros hemos hecho lo posible, pero sin la intervención del Estado es imposible atacar los efectos de la pandemia”, señaló.

“Tenemos ollas populares en varios de nuestros barrios y la gente lo autogestiona muy bien. Apoyamos muchos al principio, pero con solidaridad solamente no alcanza”, señaló. Y agregó que la Renta Básica “es algo que se debe dar en forma urgente. Ahora, para eso hay que afectar al capital. Ya en varios países desarrollados se está afectando a las grandes fortunas”.

Las nueve propuestas

El Ministerio de Salud dispondrá de todos los recursos necesarios provistos por partidas especiales del Presupuesto Nacional para abastecer los hospitales y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la pandemia de coronavirus (covid-19), dengue y sarampión -como barbijos, etc.- y para el aumento de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que fueran necesarias. Asimismo, para la ampliación drástica de la planta de personal de salud en todo el sistema, de manera paga y con las garantías de convenio.