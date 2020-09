Fuego cruzado en Rivera entre «socios» de la coalición

Aunque en la pasada jornada el presidente de la República afirmó, en improvisada conferencia de prensa, que los agravios desde tiendas políticas en el país, en una directa referencia a las expresiones del ex presidente José Mujica con respecto a las elecciones departamentales en Montevideo, habían determinado la decisión “popular” de avanzar hacia un nuevo gobierno y que esta era una forma de banalizar la política, hoy encontramos “fuego cruzado” entre “socios” de la coalición.

La noticia sobre este “cruce de fuegos”, ha sido motivo de una nota en La Diaria, quien, a su vez, se remite a publicaciones del semanario Búsqueda.

Una caravana que se realizara el pasado domingo 6 de setiembre, convocada en apoyo al candidato colorado a la intendencia de Rivera Richard Sander, ha sido acusada de haber desencadenado el brote de coronavirus en dicho departamento.

“Un éxito la caravana del oficialismo en Rivera, felicitaciones a la lista 2000”, destaca La Diaria que “ironiza una publicación que está circulando en redes sociales con el detalle de los focos de covid-19 en ese departamento, uno de los cuales es la intendencia departamental”.

El mensaje que circula en las redes sociales, no ha sido emitido por ninguna agrupación de la oposición, sino por militantes del partido Nacional, lo que ha llevado, señala La Diaria, a que el ex intendente de Rivera y actual senador Tabaré Viera dijera: “Qué poco cuidan a los socios de la coalición”.

El medio de prensa recordó que el semanario Búsqueda había publicado, en esta jornada que, Tabaré Viera se había manifestado “molesto con la acusación del PN y aseguró que se trata de una “campaña” para atacar al PC con un tema “sensible”.

El ex intendente y senador del partido Colorado Tabaré Viera argumentó “que según el informe que presentó ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la situación epidemiológica en ese departamento no hay ningún brote por la caravana”.

En respuesta a lo expresado por Viera, Ricardo Araujo, uno de los candidatos nacionalistas al sillón departamental expresó al medio capitalino: “No es una acusación, es una realidad. Hubo una gran caravana del PC y a los siete días de caravana hay 30 casos en la intendencia; no hay otra explicación”, una afirmación doblemente temeraria en tanto pone en duda lo informado por el ministerio de Salud Pública, al tiempo que, bajo un manto de “alegre interpretación epidemiológica”, reafirma la acusación al “socio” de la coalición.

No conforme con la ratificación de la acusación y en clara alineación con lo señalado por el presidente de la República en la improvisada conferencia de prensa de ayer, sobre eventuales cierres de los free shops, Araujo agregó: “Se quiere echar la culpa a los free shops, pero es inaceptable, porque no hay ni un caso en los free shops. El tema es que las caravanas no están prohibidas, hicieron algo permitido; lo que sí me parece es que el Estado tiene que cambiar las reglas y decir que las caravanas no están permitidas”.

Para Araújo, señala la Diaria, “en lo que sí están equivocados sus socios es en no reconocer que es esa la causa (…) y en continuar con la planificación del acarreo de gente, de traer gente de Brasil; van a traer diez, 20 o 30 ómnibus de Brasil a votar en el día de las elecciones”.

Para rematar lo afirmado, Araújo al referirse a los dichos de Viera replicó: “Cuando alguien se equivoca en algo que está haciendo hay que decirle, si no es capaz de reconocerlo, que es problema de él (…) Están equivocados en la forma de conducir, están más preocupados por lograr un voto a cualquier costo que por la salud de la gente, y acá podemos comprometer la salud de todo el país. De la misma forma que vienen 8.000 o 9.000 uruguayos desde Brasil a votar van a venir unos 10.000 gurises de Montevideo a votar en Rivera, y cuando vuelvan pueden llegar y contaminar a todos, esa es la realidad”.

Parecería entonces, si atendemos a los dichos del presidente sobre “los agravios” en política, que las acusaciones, aunque no estén fundadas en criterios científicos, son más elegantes y veraces que aquellas que eligen referirse a “tacos y championes”.