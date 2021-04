Gabriel Molina: «Hay un sabotaje para afectar Antel»

Gabriel Molina, representante sindical de SUTEL, habló en Legítima Defensa sobre la situación de la empresa pública y la falta de diálogo con el directorio.

El año pasado te preguntamos si era verdad que estaban cortando fibra óptica y que se estaba perjudicando la calidad de internet. Ahora, además, SUTEL en los últimos días hizo un planteo más duro pidiéndole al directorio que haga algo. ¿Qué han observado ustedes?

Esto no es de ahora. Viene de mucho tiempo, pero con otras decisiones muy importantes. Con los directorios anteriores cuando aparecían estas dificultades habíamos acordado tener un ámbito permanente en el MI para que en conjunto podamos con la experiencia de los trabajadores decir que esta pasando y que medidas podemos tomar en conjunto porque esto afecta a un montón de uruguayas y uruguayos.

Cuando el ministro de industria era Roberto Kreimerman Uruguay detectamos que Uruguay en el mundo ocupaba el primer lugar en exportación de cobre. Ahí logramos un decreto para controlar el movimiento y traslado del material en el país, encontramos que en el material en desuso que se exporta empalmado venían los cables de cobre, por eso encontramos un ataque brutal a la infraestructura de Antel que en ese momento era el cable de plástico que por dentro tiene cobre.

Hoy esta pasando exactamente lo mismo, pero también con la fibra. En el gobierno de Mujica y Cosse, las cosas por su nombre, Antel tuvo uno del os procesos de inversión mas grande. Estamos en un 85% que se detuvo porque se detuvieron las instalaciones en periodo de elecciones. Encontramos claramente una negligencia por parte del actual gobierno y del presidente de Antel de no tomar medidas concretas con las dificultades que estamos teniendo con internet. no puede tener ese problema cuando hay un cable submarino tendido.

Si a esto le sumas que están cortando la fibra óptica… se lo hemos planteado al presidente de Antel, lo tomó, pero en conjunto con el MI tuvimos una sola reunión, no esta el ámbito permanente. Lo quiero desmentir porque públicamente han dicho que hay un ámbito, pero si lo hay es sin el sindicato. No estamos teniendo ámbitos de negociación. Más temprano que tarde va a haber un conflicto.

¿El cobre se roba para vender, la fibra para qué se roba?

Sabotaje para afectar la imagen de Antel.

En el tema de la portabilidad numérica ustedes están denunciando que eso perjudica a Antel. ¿Qué es y cómo afecta?

Si no explicás parece que esta es una idea muy democrática. El prefijo que anteceden al celular marcan la empresa a la que le contrastaste el servicio. En el mundo cuando se llevaron adelante los procesos de portabilidad es rarísimo encontrar una empresa pública; se trata de que se equipare el mercado en las empresas privadas y la gente no se ande pasando de una a otra. Pero acá las empresas privadas que compiten con Antel en Uruguay no han hecho ni una inversión en el país; la única que invierte es Antel, mejoró su imagen y su servicio.

El ministro de Industria, desde que asumió, en vez de querer mejorar Antel la están perjudicando. ¿Por qué Antel no puede ofrecer los mismos servicios que las privadas? Teníamos acuerdos hasta con Cinemateca y se cayeron; teníamos diálogo con Tenfield, pero Antel no firma.

¿Están queriendo perjudicar a Antel en favor de los privados?

Sí, está clarísimo. ¿Alguna vez escuchamos qué nivel de conectividad le dio Antel al Plan Ceibal? Más del 90%. ¿Cuál es el problema de hablar de eso? Lo hemos denunciado públicamente, lo hemos planteado en el directorio, pero vos te enterás de lo que van a hacer cuando el presidente de Antel está en conferencia de prensa. No hay diálogo permanente con el sindicato. Todas las medidas que están tomando es para atentar contra la empresa pública que el pueblo defendió.

SUTEL está ofreciendo conectividad para niñas y niños que no puedan asistir a clase

Y colaborando con las ollas populares, como todo el movimiento sindical.