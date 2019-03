Gabriel Morgade, Cyranos: “A este carnaval un poco extraño hay que ponerle cuotas de alegría”

Por Edgardo Buggiano

Para Gabriel Morgade, de Cyranos, se vivió un carnaval algo especial por los hechos de público conocimiento, pero eso no impidió que actuara y cantara muy bien en la última pasada; junto a Virginia Fernández es un deleite escucharlos.

“A este carnaval un poco extraño hay que ponerle cuotas de alegría, que es lo que merece, es lo que dejó La Mojigata, lo que va a dejar La Muñeca en un rato, una etapa divina que se va a cerrar con la parodia de Tacurú de Aristophanes. Me parece que se debe rescatar eso del carnaval, que es la esencia de todo esto. Nosotros venimos a divertir a la gente y transmitirle algo que nosotros sentimos. Esta forma de hacer humor de Cyranos que es muy particular y nace con aquella escuela de Los Bubys, se fue aggiornando con todo lo que significa Carlos Viana y Arteatro, y el resultado de hoy nos hace muy felices. Hoy me bajé muy emocionado por algunas cuestiones aledañas, que conocés y que son públicas (hablamos de la salida de su padre de Daecpu), ver hoy a mi viejo acá fue tocante, pero debo agradecerle a este grupo maravilloso que me contuvo, que me ha enseñado en estos tres años que tengo de aprendizaje cosas que no sabía. Este es mi carnaval número treinta, cuando caés en lugar y te das cuenta que tenés cosas por aprender, significa que podés aprender toda la vida”.

Es cierto que se fueron aggiornando, pero mantienen la dinámica,la forma,la velocidad, que son un sello en Cyranos.

Ahí juega mucho lo que proponen Jimena Márquez y Jimena Vázquez, que este año también están en la puesta en escena, pero además está el legado que ha dejado Toja, lo que hizo Martín Angiolini, lo que hace la banda; todo tiene que ver con la impronta que tiene Cyranos. Se tomó esa escuela, que en algún momento fue una batería de chistes, pero hay puntos de inflexión donde se dicen cosas, con una forma muy particular de decirlas, donde la gente se siente identificada, y eso al público le gusta. Creo que cualquier espectáculo de carnaval termina siendo la voz del pueblo, en este caso nosotros transitamos algunas líneas y se dicen cosas entrelíneas que son fantásticas. Eso es producto de las Jimenas, que son las que piensan este espectáculo y nosotros les seguimos la cabeza. Hay una enorme defensa del espectáculo, creer en lo que decidimos ser, este año apuntamos a ser lechuzas y creemos en eso, ahí y en el trabajo está el secreto de Cyranos. Un grupo que tiene gente que son todos cracks en lo que hacen durante el año, cada uno en lo suyo tiene mucho trabajo, pero el día antes del teatro llegamos de actuar en Salto y Young, fuimos a ensayar a las cinco de la tarde y de noche hicimos cinco tablados; eso es Cyranos.

Vos y Vicky Fernández le han dado mucha fuerza en lo coral al conjunto, más allá del emocionante homenaje a Lidia Chipas que hace Vicky, sin decir nada y sólo cantando el estribillo de una canción que hizo famosa Lidia.

Gracias por el elogio, antes que nada. El homenaje a Lidia es lo justo, cantar la canción sin decir nada, una canción que pocas personas la pueden cantar, Vicky es una de ellas. Tenemos el honor de tener a una de las maravillosas voces de carnaval, siempre se lo digo a ella: “cuando vos no salís en carnaval son años que te perdemos”, es la primera vez que salgo con ella, siempre lo quise hacer, no se nos había dado esa oportunidad, este año tengo la fortuna de compartir escenario con Virginia, con Antonella Puga, con Martín Angiolini. Fijate que acá cantan todos, pero somos pocos los que salimos al micrófono y hay momentos que parece que fuéramos diez cantando. Eso habla a las claras de la solvencia que tienen los solistas, en eso Cyranos se ha potenciado mucho, el año pasado nos tomamos el atrevimiento de estar ternados con Saltimbanquis, pero estar compitiendo con ese plantelazo fue un honor. Este es un grupo en el cual todos juegan a todo. Te digo con total honestidad, antes de llegar a Cyranos no era un grupo de los que seguía, pero lo primero que me asombró cuando vine el primer año fue cómo todos saben hacer todo bien. Eso hace que uno se sienta pequeño, ahí te preguntás: ¿cómo unos aprendieron tanto, y cuánto me queda por aprender? Uno salió muchos años en murga y quedó como en un lugar diferente, llegás y ves que todos bailan, todos cantan, me parece formidable. El tema de las voces me parece una de las fortalezas que tiene el conjunto.