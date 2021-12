Gabriela Schroeder: «Fue un proceso de sanación»

Entrevista a Gabriela Schroeder e Ignacio Ampudia sobre su libro El mundo nuevo, publicado la semana pasada. Una novela sobre los silencios de la historia reciente.

¿Desde dónde nació el libro?

GS: Es una mirada distinta al pasado reciente. Ni mamá ni Willy pertenecían al MLN cuando desaparecieron, estaban en el Nuevo Tiempo y ahí tenían relaciones con Michelini y Gutiérrez Ruiz. No es solo eso. Es poner la mirada en el pasado reciente en cosas que no son suficientemente conversadas y expuestas, como el rol de la mujer en la militancia, y lo que nos pasó a los niños. Un tema invisibilizado. Nosotros fuimos tan o más víctimas que nuestros padres mucha veces. A mis hermanos y a mí nos secuestraron pudiendo habernos dejado con los vecinos, fuimos llevados como elementos de tortura. Nosotros seguimos desaparecidos y trataron de apropiarnos y si no hubiésemos tenido los abuelos que tuvimos, que más allá del amor que pusieron todas las familias, tenían redes y podían ejercer presión, lograron encontrarnos, quién sabe cuál habría sido nuestro destino. Queremos poner estos temas sobre la mesa.

¿Por qué ficción?

IA: Desde el primer momento para mí la forma más universal de llevar la historia era la literatura. Es un código de comunicación diferente a una obra histogriográfica, que tiene un público más restringido. La literatura es más horizontal. Realmente siempre pensé que esta historia tiene que conocerse más allá de lo que todo el mundo maneja. Es una historia que realmente refleja cuáles son las condiciones que atravesaba Uruguay, las condiciones en que empieza la militancia revolucionaria toda una generación. Ese es el foco de la novela. Queremos tratar de llegar al mayor público posible y que sea intergeneracional. Nuestra intención es llegar a gente que tiene 20 o 30 años, que no lo vivió, que ha escuchado historias. Tenemos que profundizar para entender esas circunstancias.

¿Cómo fue el trabajo de construcción de la novela, una historia de muchas historias?

IA: Durante dos años tratamos de conseguir toda la información posible relacionada con la historia. Archivo, entrevistas y muchísimas horas de conversaciones y charlas para tratar de componer de alguna forma toda la masa informativa. Cuando tuvimos eso y nos dimos cuenta que nos estaba desbordando la información decidimos plantear un marco, un eje cronológico y empezar a ubicar todas esas historias y tramarlas en el marco entre el 68 y el 76.

GS: Nos fuimos un fin de semana para afuera y en una mesa larga tiramos un papel craft para hacer una línea de tiempo y seleccionar los hitos de cada año. Si no era inabordable.

Este trabajo tiene una parte de entrar en contacto con tu vida, Gabriela, ¿cómo lo viviste? ¿Es reparador?

GS: Para mí fue un proceso de sanación. Fue un proceso muy bueno. Cuando empezamos le dije a Ignacio que se iba a meter en un camino difícil y él me preguntó si tenía miedo de enterarme de cosas que me duelan mucho. Y nos tiramos a la piscina. No me enteré de muchas cosas nuevas, validé algunas que dolían, pero estaban ahí. Pero fue de sanación porque en el relato y la reconstrucción empecé a ver a mis padres, a verme a mí en ellos, a reconocernos. Eso, aunque parezca una bobada, cuando no creciste con tus padres es muy importante, te ayuda a llegar a la pertenencia. Pertenecer es muy importante para el ser humano. Cuando no conocés bien tus raíces es difícil.

Fue una sanación también para la gente que entrevistamos. Estuvimos en casa con 6, 7 u 8 mujeres que estuvieron en la cárcel con mi madre y vivieron conmigo mis primeros días de vida y me relataban lo que había sido la conjunción de mujeres en la situación extrema. Fue una maravilla. Fue un proceso hermoso.

El libro además coincide con el proceso judicial contra militares que fueron autores materiales de crímenes de lesa humanidad

GS: Yo hice la denuncia el año pasado por mi secuestro y el de mis hermanos, sabiendo que igual todo termina siendo una misma causa, pero queriendo resaltar el tema de los niños. Después se unió la familia Liberoff, los Michelini y los Gutiérrez Ruiz. El fiscal en 190 páginas presentó un escrito en la que terminan siendo imputados varios militares por las muertes de ellos cuatro, por la desaparición de Macarena Gelman y otros casos más. El fiscal presentó una causa que es la causa del Plan Cóndor.

El mundo nuevo

Título: El mundo nuevo

Autora/es: Ignacio Ampudia y Gabriela Schroeder

Fecha de publicación: 6 de septiembre 2021

Nº Páginas: 480

PVP: 850

Editorial Sudamericana (Penguim Random House)