Gambera: “No encontré mejor palabra que chantaje para explicar lo que están intentando hacer”

La intención de los empresarios de “ligar” a Uruguay en una lista negra en caso que Brasil sea incluido, fue considerada como un “chantaje” por el dirigente compatriota quien fue informado de esta maniobra en reuniones informales que mantuvo durante las sesiones del congreso de la Confederación Europea Sindical (CES), entidad que nuclea a unas 85 centrales sindicales de 35 países de Europa, que representan a unos 60 millones de afiliados.

Gambera se encuentra en Austria asistiendo como invitado al congreso de la CES en su carácter de secretario general de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS). El encuentro en Viena se desarrolla previo a la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco de la celebración de sus 100 años de su creación.

“Linda manera de celebrar los 100 años de la OIT con los empresarios pretendiendo vaciar de contenido y desvirtuar la esencia de la organización” señaló Gambera, quien ha mantenido diversos encuentros con representantes de las centrales europeas. “Nos han manifestado su preocupación” por la intención que existe por parte de los empresarios de incluir a Uruguay en una lista negra.

“No encontré mejor palabra que chantaje para explicar lo que están intentando hacer porque en definitiva es una demostración de la falta de independencia tanto de los empresarios uruguayos como de la organización a la que pertenecen, la Organización Internacional de Empleadores (OIE), por distintos motivos, quedan expuestos de su falta de independencia, esa que nos exigen a nosotros, porque el móvil de los empresarios uruguayos es denostar el proceso de negociación colectiva en Uruguay en un año electoral para pegarle al gobierno y generar condiciones para arrimar agua para el molino de la oposición en medio de un año electoral”.

El secretario general de la CCSCS agregó que la OIE “tiene una intencionalidad parecida al pretender ubicar a Uruguay entre los países no cumplidores de las normas de la OIT porque Uruguay es un ejemplo que no quieren que cunda y se difunda, porque hay negociación colectiva por rama, hay una serie de institutos e instancias tripartitas que demuestran que existe y es favorable el diálogo social, con mejores o peores resultados según la ocasión y los momentos, por supuesto, pero la institucionalidad para el diálogo en Uruguay es muy potente y a ellos les molesta, no somos una mosca en la leche, somos un moscardón molesto” remarcó.

“Por eso indigna el chantaje, porque pretenden colocarnos en el mismo nivel que otros países donde la vulneración de derechos de los trabajadores se da todos los días”. Asimismo, recordó la imagen que recorrió el mundo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmando el decreto que flexibiliza la venta y uso de armas en su país. “¿Con eso nos quieren equiparar?” acotó.

Gambera fue crítico y directo sobre la intencionalidad de la postura empresarial: “No es lo mismo que Uruguay esté o no en una lista negra en un año electoral” subrayó.

Si bien los cuestionamientos del secretario de relaciones internacionales del PIT-CNT fueron realizados en el marco de una gira europea, no se descarta que el Secretariado Ejecutivo en los próximos días analice la denuncia sobre el “chantaje” empresarial para marcar su propia postura al respecto. (Portal Pit- Cnt)