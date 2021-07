Ganaron Boston River y Wanderers

Una fecha que va a tener mucha repercusión en el descenso, más allá que como siempre lo de la punta se hace muy interesante a cuatro fechas del final del Apertura.

Ya ayer perdió Rentistas con Cerro Largo (1-3) y se comienza a complicar en el descenso. Hoy Boston River le ganó a Sud América (2-0) y lo hundió en la tabla, mientras que Wanderers que se mantiene en la mitad de la tabla también sumergió a Progreso al vencerlo en el Parque Viera (2-0).

De esta manera los tres últimos en este momento son Villa Española (0,545) que este domingo tiene un encuentro directo por el descenso, recibiendo a Cerrito (1,273) en el Obdulio Varela, si bien el conjunto dirigido por Roland Marcenaro está más cómodo, no se puede distraer ya que duplica por haber subido, pero cuando pierde también se siente más.

El anteúltimo es Sud América (0,917), le sigue Progreso (0,980) que entró en los tres últimos con la derrota de hoy y lo pasó Boston River (1,020).

Deportivo Maldonado (1,208) que es el que está por encima del Sastre tiene una diferencia pero no se puede descuidar, este domingo visita a Nacional, que no puede perder para no perder pie a la punta del Apertura, a pesar que juega con el resultado visto de Plaza que visita a Fénix y de River que visita a Peñarol.