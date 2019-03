Ganaron Olimpia y Goes

Olimpia venció a ampliamente a Biguá, mientras que Goes le ganó a Hebraica Macabi en la segunda fecha del Reclasificatorio.

Olimpia apabulló a Biguá de visitante por 111 a 78 en el comienzo de la segunda fecha del Reclasificatorio.

Mientras tanto en cancha de Trouville, donde Hebraica Macabi oficia de local, Goes ganó por 92 a 76.

Allí la novedad es que no jugó el extranjero Jarred Shaw, el estadounidense viajó a su país sin permiso, a lo que el equipo de la PLaza de las Misiones reaccionó, restandole esos días del sueldo.

El jugador llegó a la cancha de Trouville de particular, allí lo consultaron sobre la situación, a lo que el jugador respondió “Ellos no pagan, yo no juego”.

Molestos por esta situación los dirigentes goenses decidieron cortarlo.