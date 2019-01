Ganaron Sayago y Urunday

Dos partidos abrieron la séptima fecha de la segunda rueda en la Liga Uruguaya de Básquetbol; Sayago como local logró un muy buen resulatado frente a Defensor Sporting, le ganó por 88 a 82 y salió de la zona de descenso, quedando por encima de Welcome y Verdirrojo (equipos que fueron sancionados con la pérdida de cuatro puntos en los tribunales).

Defensor Sporting comparte la posición ahora con Urunday Universitario, ambos primeros a la espera de que juegue Nacional.

Urunday le ganó ampliamente a Verdirrojo por 103 a 85. Con este partido los del Cerro cumplieron la sanción de cierre de cancha.

La fecha se completa este viernes con cuatro partidos: Desde las 20:30 horas juegan Goes – Hebraica Macabi en Goes; Welcome – Trouvile en Atenas; Olimpia – Atenas en Olimpia y a las 21:45 horas Aguada – Nacional en Aguada.