Ganaron Trouville, Goes y Malvín

Trouville venció al puntero Defensor Sporting, mientras que Goes en un partido apretado y con un triple en la hora venció a Olimpia, Malvín le ganó pero no le aguó el cumpleaños a Verdirrojo.

Trouville venció a Defensor Sporting en el gimnasio de la calle Chucarro por 98 a 80, una victoria que baja a los del Parque Rodó de la punta y que arrima a los rojos de Pocitos, en un partido que controlaron bien en el juego y un alto porcentaje de efectividad desde afuera del perímetro.

Goes en la hora, con un triple de Martínez le ganó a Olimpia 72 a 69 en cancha de Larre Borges, ya que tiene su cancha suspendida, además de tener que jugar con un solo extranjero.

Un partido que arrancó muy mal para el misionero, Goes no marcó hasta el minuto seis, un disparate, pero fue como un despertar, porque puso un 20-3 que le dio el cuarto por 20-10. Olimpia en los primeros minutos cuando Goes no había llegado, no aprovechó la situación como debía.

En el segundo período el Misionero parecía afirmarse, pero reacciona Olimpia y daba la sensación que pasaba, pero los dirigidos por Reig lograron colocar triples que les permitió mantener la ventaja para irse nueve arriba.

Olimpia sabía que tenía que levantar de entrada para pelear el partido y se hizo un partidazo, de la mano de Wachsmann que llevó a los de Colón a pasar en el marcador.

Goes cambió la marca, hizo zona y Jackson fue un infierno en ataque, de esa manera Goes pasó nuevamente al frente y entró seis arriba al último cuarto.

Pero Olimpia se puso a tiro rápido y llegó a pasar por cinco, pero martínez apareció con todo su esplendor, jugando, asistiendo y embocando, como ese triple en la hora que les dio el partido.

En el otro partido de la noche Malvín le ganó a Verdirrojo en avenida Legrand por 99 a 83. A pesar de la derrota, la hinchada de los del Cerro le terminaron cantando el feliz cumpleaños en el aniversario de Verdirrojo.

El viernes juegan a las 20:30 horas: Hebraica Macabi – Aguada en cancha de Trouville y Welcome – Urunday Universitario en Welcome, mientras que 21:15 horas juegan Biguá – Atenas en Villa Biarritz.

En la DTA también hay partidos, desde las 20:45 van Marne – Albatros y Capurro – San Telmo.