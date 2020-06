García insiste en sus afirmaciones sobre decisión judicial en el caso de Nelson Berreta

Luego de sus explosivas declaraciones respecto al procesamiento de un ex militar por el homicidio de un militante tupamaro detenido en 1972, el ministro de Defensa, Javier García, ha declarado, según consigna el Informativo Carve del Mediodía que “recibió señalamientos de dos o tres informantes sobre el destino de personas detenidas y desaparecidos durante la dictadura”.

De acuerdo a lo informado los datos recibidos fueron trasladados por el jerarca a la Institución de Derechos Humanos para que desarrolle las investigaciones necesarias, “la búsqueda de los desaparecidos es un compromiso legal y moral”, señala Informativo Carve que declaró el ministro.

Consultado por la propuesta de “amnistía” sugerida por el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech, el ministro de Defensa declaró no estar en conocimiento de la misma, la postura del mencionado senador afirmó, la conoció a través de lo publicado por la prensa luego de las declaraciones del senador de Cabildo Abierto.

“No lo tengo, ni está planteado (…) no es algo que esté planteado a nivel de gobierno”, señaló.

Del mismo modo y ante la consulta del periodista sobre el tratamiento que se realiza en el Senado para el desafuero del ex comandante en jefe y hoy senador Guido Manini Ríos, declaró que no tenía nada que señalar ya que allí en el parlamento se ocupan del tema los senadores del partido Nacional y que sería un atrevimiento de su parte opinar sobre un tema legislativo, “no corresponde, los temas del parlamento son del parlamento no del poder Ejecutivo”, señaló.

Luego de que se le señalara que, sin embargo, días atrás había emitido opinión, desde el Ejecutivo sobre una decisión de la justicia, el ministro de Defensa dijo: “Poder podría, no me parece correcto que, si hay compañeros en el Senado, señalar desde el poder Ejecutivo lo que hay que hacer” y agregó que con relación a lo que había declarado sobre la decisión judicial del procesamiento del ex militar por el asesinato del militante tupamaro Nelson Berreta, no veía ninguna contradicción.

“Para mí hay tres ejes sustantivos compromiso, colaboración y contribución con la justicia, ese es el papel del ministerio de Defensa desde el primero de marzo (…) hay un compromiso primero legal, pero que si no fuera legal, sería moral la búsqueda de los desaparecidos en todo lo que sea necesario para que haya paz en los hogares uruguayos donde todavía no la hay (…) en todo lo que se nos pida van a contar con nuestra colaboración”, afirmó el ministro, al referirse al papel que debe jugar el ministerio de Defensa en los procesos de investigaciones de los paraderos de los detenidos desaparecidos.

Al referirse al procesamiento del militar retirado Leonardo Vidal por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta, en julio de 1972, García señaló que la perspectiva de 50 años no debe dejar de contemplar que, cuando sucedieron los hechos, se estaba en un estado de guerra interna declarado por el parlamento y agregó que “había investigaciones que indican que quien está preso no es quien asesinó”, citando de esta forma afirmaciones de un periodista con relación a estos hechos.

Esta última afirmación del ministro no solo ratifica lo ya manifestado anteriormente, sino que, en esta ocasión, indirectamente, pone en duda la investigación judicial y sobredimensiona el valor de una investigación periodística por sobre todo el proceso desarrollado por la fiscalía durante todo el largo período de tiempo de la investigación judicial.