Gestión del Mides es transparente y controlada

Todos los procedimientos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) son controlados por los organismos públicos correspondientes.

Así lo dijo su directora general, Graciela Mazzucchi: “La mayoría de los procedimientos “son por licitación, las compras directas son la excepción”.

El Mides gestiona servicios que van desde atención a la violencia basada en género hasta programas como Uruguay Crece Contigo.

Organiza actividades para jóvenes que no estudian ni trabajan de manera formal, sintetizó Mazzucchi.

Señaló que el Mides concreta acciones que antes no se hicieron, por lo cual, a veces, el Tribunal de Cuentas observa, porque no hay normativa habilitante.

Tocaf no prohíbe

Precisó que el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) no prohíbe, pero tampoco habilita.

“Eso pasa porque antes el Estado no se hacía cargo de los servicios contra la violencia de género, no trabajaba con jóvenes que no estudiaran ni trabajaran de manera formal”, aseguró.

Antes el Estado no se hacía cargo de los servicios contra la violencia de género, no trabajaba con jóvenes que no estudiaran ni trabajaran de manera formal”

Informó que el 85 % del presupuesto se destina a los usuarios de programas, como es el caso de la Tarjeta Uruguay Social, que perciben por mes un promedio de $2.000.

La gestión de la aplicación de políticas sociales lleva a que la Secretaría General del Mides genere o analice unos 8.000 expedientes por año. Estos van desde compra de cuchetas o sábanas, materiales de limpieza, pañales, libros didácticos o contrataciones para que organizaciones sociales gestionen los centros nocturnos o diurnos.

En 2017, del total del gasto ejecutado por el Mides, el 14 % fue observado por el Tribunal de Cuentas. Esto implica un 45 % menos de observaciones que en 2016.

Expedientes

Mazzucchi explicó que algunos expedientes son observados por principio de ejecución. Esto sucede cuando se empieza a ejecutar un contrato antes de que el expediente sea intervenido por el Tribunal de Cuentas. “Esto ocurre porque las licitaciones demoran más tiempo del previsto”, señaló.

Otra observación refiere a contrataciones directas. Las compras de monto mínimo o, en algunos casos, las realizadas por las cooperativas sociales por hasta $ 9 millones se pueden contratar en forma directa. En otros casos, hay que llamar a licitación.

Mazzucchi reflexionó acerca de las observaciones del Tribunal de Cuentas por pagar boletos a beneficiarios de programas. Señaló que el Mides le pagó boletos a una madre que participaba en Uruguay Crece Contigo y debía llevar su hijo al médico.

Luego de tener observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, se acordó con la Contaduría General de la Nación una nueva forma de registro y la observación fue levantada a mediados de 2017”

Otra tuvo que ver con el programa Jóvenes en Red, que realiza el seguimiento para que concurran a cursos. Algunos de los cursos no están incluidos en currículas de educación formal, por lo tanto, quienes concurren no tienen boletera gratuita. En estos casos, el Mides paga los boletos.

“Luego de tener observaciones por parte del Tribunal de Cuentas, se acordó con la Contaduría General de la Nación una nueva forma de registro y la observación fue levantada a mediados de 2017”, dijo Mazzucchi.

Señaló que el Mides fue denunciado penalmente en el Juzgado de Crimen Organizado por abuso innominado de funciones, justamente por pagarle los boletos a los participantes de Jóvenes en Red que iban a cursos.

“Esta denuncia penal fue archivada por el fiscal Pacheco, que afirmó que la reiteración del gasto no es ningún delito porque está ajustada a Derecho y amparado en la Constitución de la República”, indicó.

Entrevista completa a directora del Mides