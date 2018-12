Glendan Rondán: Los Centros MEC son “una verdadera descentralización”

Rondán repasó con Caras y Caretas algunas de las principales acciones desarrolladas en el año que termina y planteó las metas que tiene fijadas para el próximo.

¿Cómo evalúa el funcionamiento de los Centros MEC en el año que está por terminar?

Lo veo muy pero muy positivo, ya que hemos concretado algunas metas que nos habíamos propuesto. Por ejemplo, con el grupo Uruguay Actúa, comenzó a circular por los distintos barrios de Minas, y en Maldonado lo mismo.

Por otro lado, vemos que cada vez va más gente a los Centros MEC. Antes eran fundamentalmente atractivos para los adultos mayores y para algunos jóvenes, pero ahora tenemos gente de todas las edades.

Además, hemos concretado asuntos que se van a inaugurar en marzo. Por ejemplo, la inauguración de un Centro MEC en un liceo nuevo que se construye en el barrio de Pintadito, en Artigas. Es un liceo del primer mundo, y a pedido de los vecinos, de los estudiantes y del director, vamos a tener el Centro MEC dentro, que tendrá un animador, que proveerá la Intendencia de Artigas, y a nuestros coordinadores trabajando allí. A su vez, los jóvenes se van a ocupar de algunas tareas relacionadas con la orientación de la gente que concurre al centro. No debemos olvidar que los Centros MEC son centros de construcción de ciudadanía.

También en Artigas, este mes se inauguró el nuevo parque de computadoras en todos los Centros MEC del departamento. Esta puesta a punto a nivel de equipos y tecnología se da a través de un nuevo acuerdo alcanzado con Antel, que es un socio clave en el territorio -como lo son también las intendencias-, ya que facilita un funcionario por centro además de asumir algunos servicios necesarios para la tarea. Este trabajo en red es elemental para un mejor funcionamiento de los centros, ya que actualmente tenemos 127 en el interior del país y cinco Espacios MEC en Montevideo.

¿Han tenido que incorporar nuevos funcionarios para poder cumplir con esta importante demanda?

Los nuevos coordinadores que se han incorporado fueron para sustituir a algunos que se han ido, pero todos han ingresado por el sistema Uruguay Concursa. A veces se piensa que son cargos de particular confianza, pero no lo son. Los docentes, en tanto, ingresan por llamado y se los elige por mérito y los deciden los coordinadores en el territorio. Ellos son los que saben con qué material trabajan. Lo importante de los Centros MEC es que llevan adelante la verdadera descentralización. Nosotros trasladamos el presupuesto, que es manejado por los coordinadores en el propio territorio en acuerdo con sus comunidades. No hay que olvidarse de que los Centros MEC existen porque hay gente; si esta no participa, los Centros MEC no existen. La comunidad decide qué es lo que quiere.

¿Cuándo se realiza esa elección de lo que se hará con el presupuesto?

Se hace a fin de año. Nos remiten la planificación y nosotros la evaluamos y le agregamos nuestra planificación central, que está ajustada al programa de gobierno del Frente Amplio. Pero, además -y basados en la idea que promovió en su primera administración el presidente Tabaré Vázquez-, impulsamos la descentralización de la cultura. Para eso trasladamos presupuesto.

Otra meta que tenemos para 2019 es promover la transversalización y ello implica, por ejemplo, que un artista de Tacuarembó vaya a actuar a Colonia o venga a Montevideo. Que transiten el país para hacerse conocer porque tienen el mismo derecho que aquel que nació en la capital.

Otro ejemplo de esa movilidad que queremos impulsar son las artesanas del norte, que vendrán a mostrar sus productos en Montevideo, o los escritores, que también queremos que circulen. Lo mismo con los grupos de teatro que hay en el interior del país.

Además, uno de los proyectos que tenemos para el año próximo será “Pueblo chico, gente grande: retratos”, el cual se tratará de una muestra compuesta por fotografías del departamento, tanto antiguas como modernas, con el fin de acrecentar el sentido de pertenencia, de los lugares que sentimos que nos pertenecen y a los lugares a los que pertenecemos.

Esta muestra recorrerá todo el país y finalizará en Montevideo, de forma de cumplir con la meta de transversalización cultural que mencioné.

Y esto lo hacemos con diferentes socios, como lo son las intendencias, el Banco de Previsión, Antel o alguna organización no gubernamental. Y ahora también la Administración Nacional de Educación Pública, con la que hemos convenido la instalación del Centro MEC en el liceo de Pintadito y otro en el liceo de Fraile Muerto. Y en el futuro seguramente tengamos otro en el Polo Tecnológico de Durazno.

Otra tarea importante que desarrollamos son las charlas que se dan sobre violencia de género. Además, en los Centros MEC contamos con gente especializada para tratar estos temas, como es el caso de los sociólogos y los psicólogos. Acá no hay improvisación y no ponemos en práctica un proyecto sin antes haber hecho una investigación sobre los efectos que puede tener en el público objetivo.