Glow Up: la serie para amantes del maquillaje

Glow Up: Britain’s Next Make-Up Star, conocido como Glow Up, es una competencia británica de maquillaje que se emite por la BBC y, una vez finalizada, por Netflix.

10 participantes, entre los que hay maquilladores profesionales, estudiantes de maquillaje, influencers y personas aficionadas realizan pruebas semana a semana para convertirse en la próxima estrella británica del maquillaje.

Ya hay tres temporadas finalizadas y disponibles para ver en Netflix. Esta serie es para maratonear un fin de semana se lluvia, querés ver más y más, tenés participante favorito/a y hasta terminás juzgando los maquillajes como si supieras algo del tema.

Los maquillajes son verdaderas obras de arte y tienen conceptos detrás. No es una competencia de maquillaje social, sino de maquillaje creativo.

Competencia

Cada episodio comienza con una tarea profesional. Esta etapa pone a prueba las habilidades de las/os participantes en maquillaje artístico, social, de televisión, de efectos especiales. La persona ganadora recibe un premio: trabajos con profesionales, portadas de revistas o beneficios en el reto artístico de la semana.

Luego, hay una etapa de reto artístico. En general las personas pueden preparar el maquillaje que realizan en ellas/os o en modelos. Las personas con peores resultados en la tarea profesional empiezan en zona de riesgo.

Quienes pierden el reto artístico se enfrentan en un face-off con gemelos idénticos. En esta instancia las tareas se relacionan con habilidades específicas: ojos esfumados, delineados geométricos, labios con joyas.

A lo largo de la temporada las/os participantes son eliminadas/os. La final es de tres participantes. Primero se elimina a una/o y quedan los dos finalistas en un reto face-off en el que deben maquillar una cara por completo.

Jurado y conducción

El jurado está compuesto por dos figuras icónicas del maquillaje a nivel mundial: Dominic Skinner y Val Garland. Además, en cada episodio hay un juez o jueza invitado/a.

Las dos primeras temporadas (2019 y 2020) fueron conducidas por Stacey Dooley. La edición 2021 la condujo Maya Jama.