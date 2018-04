Gobierno reiteró compromiso con mejorar vida del trabajador rural

Durante la celebración del Día del Trabajador Rural el ministro de Ganadería, Enzo Benech, reiteró el compromiso del gobierno de continuar mejorando las condiciones de vida y trabajo de los peones rurales.

“Somos parte de un gobierno que se ha preocupado mucho por los trabajadores en general y específicamente por los del medio rural”, dijo Benech. Agregó que desde que el Frente Amplio llegó en 2005 al gobierno han tenido beneficios claves, como los acuerdos salariales, los aportes al Banco de Previsión Social y la ley de ocho horas”.

“Aún falta mucho para trabajar pero el compromiso es continuar en este proceso, porque conocemos al sector, estamos ligados a la producción agropecuaria y los trabajadores rurales han estado relegados en las negociaciones por la propia actividad porque están dispersos en el territorio, con poca organización”, señaló.

Indicó el secretario de Estado que el gobierno “percibe reconocimiento en el tema que es de largo aliento y difícil por la propia idiosincrasia del trabajador, ya que existe una cultura que no colabora mucho en el asociativismo y en la agremiación”.

“Creo que cualquiera que tenga años pueda recordar que nuestros trabajadores no tenían aportes al BPS por lo tanto no tenían cobertura de ningún tipo”, recordó. Señaló que “era común escuchar a los trabajadores decir: pagame un poco más, pero no me pongas aportes”. “Esa forma de pensar viene cambiando porque como todos en este país, tienen derecho y obligaciones”, sentenció.

“Antes se hacía mucho hincapié en las obligaciones y poco en los derechos, eso se está revirtiendo”, concluyó.