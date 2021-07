Gobierno y oposición enfrentados por situación en Cuba

Este miércoles será un día de arduos debates en el Palacio Legislativo. La situación que atraviesa Cuba enfrentará una vez más al gobierno con la oposición. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo en las últimas horas que en la isla había una dictadura y resaltó “el coraje del pueblo cubano merece ser elogiado”.

La respuesta no se hizo esperar. En las últimas horas el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, dijo que el presidente Lacalle Pou “debería revisar su propia historia” y acusó al “Partido Nacional y sobre todo al Herrerismo” de “haber participado de una dictadura” en Uruguay.

La cosa no quedó ahí, el propio Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se refirió en Twitter a las declaraciones del presidente: «Lacalle desconoce nuestra realidad» es la síntesis del breve mensaje que como respuesta por sus redes sociales expresó el canciller cubano.

«No sorprenden declaraciones sobre Cuba del Presidente Lacalle Pou, denotando una vez más su desconocimiento de nuestra realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresividad de EEUU, y frente a la provocación», sentenció.

Pero el debate continuará este miércoles. En las últimas horas el legislador colorado Tabaré Viera promovió una moción de resolución: «Declara: Ante las manifestaciones de la ciudadanía cubana que se extiende por el país, afectada por una grave crisis socio-económica y los efectos de la pandemia, fruto del reclamo de alimentos, medicinas y garantía de los derechos Humanos».

«Primero: Exhortar al Gobierno de Cuba el respeto de los derechos civiles de sus ciudadanos y garantizar su libertad de expresión».

«Segundo: Repudiar las expresiones que emanan de sus máximas autoridades gubernamentales que convocan a la violencia cuyas consecuencias son inevitablemente la pérdida de vidas y sistemática violación de los derechos de sus ciudadanos».

«Tercero: condenar el uso de la fuerza y arrestos indiscriminados contaron pueblo que se manifiesta y expresa en paz y conforme a sus derechos».

Para que la moción se tratara en el pleno del Senado, se requería de una declaración de tema grave urgente, para lo cual se precisa de mayoría especial de dos tercios de votos, es decir de 21 votos en 30 senadores. Dicha cifra solo se logra con el apoyo del FA, lo cual no ocurrió.

En consecuencia, el texto pasó a pedido de Viera pasó a la Comisión de Asuntos Internacionales del cuerpo.

El senador frenteamplista Oscar Andrade, aseguró que “nosotros votamos en contra de la gravedad y urgencia porque nos parece que es una moción que no ubica un contexto”. “La moción refiere a la gravedad de la crisis por covid. Cuba tiene 1.500 muertos por covid, teniendo 11 millones de habitantes”, recalcó.

Para el senador del Partido Comunista esa situación es “grave”, pero también habría que comparar con los países que están juzgando a Cuba, como Estados Unidos, sostuvo.

“Esta urgencia por las necesidades del pueblo cubano no la hemos visto con la misma fuerza para condenar la práctica de asedio permanente que ha sufrido la revolución cubana. Una revolución pobre, sí. Pero solidaria”, aseveró Andrade.

“Yo no me olvido que 100.000 uruguayos pueden ver gracias a los médicos cubanos, y 4.000.000 de personas en el mundo pueden ver”, dijo. “¿Urgencia? No. Me parece que lo hay que hacer es trabajar en la comisión y contrastar información, contrastar datos”, remarco el legislador del Partido Comunista.

Este miércoles volverán a tratar el tema, y se espera un arduo debate sobre Cuba, que seguramente agudizará las diferencias entre la coalición multicolor y el Frente Amplio.