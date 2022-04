Goes le ganó a Aguada de punta a punta

Goes ganó en forma contundente el clásico frente a Aguada jugado en el Palacio Peñarol, los misioneros distancia en cada período, pero sobre todo en el primero donde inclinaron la balanza a su favor.

Goes ganó el clásico frente Aguada en forma contundente por 97 a 69 en el Palacio Peñarol, de esta manera los misioneros terminaron en el primer lugar de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Ahora Goes, junto a Biguá, Urupan y Peñarol, en ese orden, esperan los play off de cuartos de final y quedan stand by mientras se juegan los play inn.

Sólo queda por definir el segundo descenso y el último de los equipos que jugará el play inn, esa definición será el lunes a las 21:15 horas entre Olivol Mundial y Urunday Universitario, el que gana sigue, el que pierde baja junto a Capitol.