Gonzalo Civila: «No corresponde discutir nuestra ética, probada en 110 años, con el Presidente»

En un largo hilo abierto en su cuenta de Twitter, el secretario general del partido Socialista escribió: “No corresponde discutir nuestra ética, probada en 110 años, con el Presidente, ni vamos a dedicarnos a otros archivos. Es triste que su defensa sea desviar el tema y acusar genéricamente a quien lo cuestiona. La explicación sobre el trámite de Alfie es insostenible”.

Con respecto a las declaraciones del presidente con relación al accionar de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, Gonzalo Civila señaló: “El Presidente dice que la Ministra no podía hacer otra cosa que firmar, y a su vez dice que cuando él se enteró actuó. Pero sin la firma la exoneración no sale. ¿La Ministra otorga una exoneración a un integrante de su gobierno sin siquiera advertir el problema ético y político?”

En ese mismo sentido de analizar las acciones y declaraciones del presidente, el secretario general del PS apuntó: “El Presidente dice que Alfie hizo la solicitud “en el periodo anterior”. El propio Alfie dice que fue en diciembre de 2019, el mismo mes en que Lacalle anunció que sería el director de OPP. Ese detalle, que, aunque no hace al fondo no es menor, el Presidente lo omite”.

Para Civila, el mandatario “también omite señalar que la resolución es de este año. Es decir, que todo el proceso se dio bajo su gobierno”.

Con respecto a las valoraciones sobre la ética, Civila señala: “El Presidente dice que lo de Alfie-Arbeleche no es una falta ética pero que “no le parece conveniente”. A juzgar por su accionar (el 5/3 sobre una resolución de su gobierno del 11/2) la situación no resultó conveniente cuando se hizo pública. ¿Conveniente o no para quién?, se pregunta.

El hilo cierra con la afirmación de que: “Cada vez es más claro que Arbeleche y Alfie deben renunciar. Y el gobierno “que ya no tenía excusas” ni iba a “hablar más de herencias” debe hacerse cargo de sus responsabilidades en lugar de atacar a los demás y sembrar división”.

El partido Socialista había emitido una declaración pública donde se exige la inmediata renuncia de Alfie y Arbeleche, algo que, por las acciones defensivas del presidente de la República ya sabemos no sucederá.