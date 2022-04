Gorillaz, Nathy Peluso y Zeballos agitarán el Antel Arena

Creado en 2011 en homenaje al músico argentino Gustavo Cerati, el festival Primavera 0 cumple su primera década con un triple concierto en el Antel Arena, programado para el 28 de abril, a partir de las 19.30. La cita tendrá como principal atractivo el regreso de la banda virtual Gorillaz, que lidera el multifacético Damon Albarn, y que lanzaron su último disco, el séptimo de su discografía, en 2020 con el título Song Machine-Season One: Strange Timez.

Los memoriosos y amantes de los detalles recordarán que esta será la segunda presentación montevideana de los Gorillaz, pero será la tercera del Albarn, ya que en el año 2013 se presentó con su otro proyecto, la banda Blur. Otro dato curioso: en su segundo disco solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, de 2021, el músico le dedicó una canción a Montevideo: «The Tower of Montevideo».

Si bien el punto más candente de este concierto serán los Gorillaz, que tocarán al cierre de la noche del 28, a partir de las 22 horas, el decano Primavera 0 tendrá otras dos figuras destacadas. En la apertura actuará el rapero uruguayo Zeballos, joven exponente de la escena hiphopera local, y luego, desde Argentina, la explosiva Nathy Peluso (foto).

El festival, cuya productora anunció días atrás que por ampliación del aforo hay un stock limitado de entradas en los sectores ya agotados, ha contado en sus grillas con algunos de los exponentes más destacados de las músicas populares locales e internacionales. Entre estas figuras están Beady Eye, Sonic Youth, FNM, Astroboy, Santullo y La Hermana Menor. Garbage, Café Tacvba, Babasónicos, Santé Les Amis y Benito Cerati. Blur, Andrés Calamaro y Sonia. Echo & The Bunnymen, Franz Ferdinand y Queens Of The Stone Age. The Chemical Brothers, Hot Chip y Daniel Anselmi. Iggy Pop y Hablan Por La Espalda. Gorillaz, Juana Molina y Atlas. Nick Cave & The Bad Seeds y Buenos Muchachos. Patti Smith junto a Luciano Supervielle & Pedro Dalton con Un Montón de Ojos en la Cabeza.