Gorostiaga

Socialistas del siglo XXI

-“El tiempo me enseñó que los amigos/ se cuentan con los dedos de una mano.

Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos/ El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado/ Y el hombre que te da la puñalada, comparte el pan con esas mismas manos”.

-Al fin me emociona, Borges. Gran tema del maestro Tabaré Cardozo.

-Un amigazo, vecino de la calle Anzani, querido barrio Buceo.

-Oiga, pare con las adulaciones. ¿Usted no estará mangueando una entrada?

-¿Eu? Jamás mangueé en mi vida, Álvarez.

-Bueh, la mentira más grande que escuché en mi vida.

-¿Vamos a seguir en estos vericuetos personales? Yo quiero dar información.

-Dele, Borges.

-El lunes fui al Comité Ejecutivo del Partido Socialista celebrado en la Casa del Pueblo.

-¿Madrugó?

-No, para nada. Fue a la hora 12. Me rompí la boca, Álvarez.

-¿Fue a buscar información o a comer?

-Las dos cosas. No sabe la pizza a la parrilla con muzzarella y jamón que se mandó el intendente de la Casa del Pueblo, mi amigo personal Hugo Bonfanti.

-¿Cervecita?

-No, borracho. Bebida cola.

-Qué mal gusto. De postre me imagino que un buen flan con dulce de leche.

-¿Usted está loco, Álvarez? Con Mónica Xavier como secretaria general del PS hay sólo fruta.

-¡A la pipetuá!

-Manzanas y bananas. Lo mismo que hizo cuando fue presidenta del Frente Amplio. En las reuniones de la Mesa Política había bizcochitos…

-Mmm…

-Chau, Pinela. ¿Tenés angustia oral? Mordete una manzana.

-Qué pecado… ¿De qué hablaron los latas?

-Del mentado Tratado de Libre Comercio con Chile.

-Paaa… Me imagino que volaron los pedazos de pizza.

-Nooo. Está retranqui el clima en el PS. Un dirigente, incluso opositor a Xavier, me dijo: “El Partido está más habitable”.

-Pero ¿no hay divisiones?

-Sí, claro. Están quienes apoyaron a Mónica en las elecciones, como Santiago Soto, Manuel Laguarda y Julio Bango, y quienes no lo hicieron, como Daniel Olesker, Pepo Núnez, Roberto Chiazzaro.

-Lo que me dicen dirigentes de la oposición es que ahora todos los temas se discuten, pero siempre salen 12 a 10. Antes, en la época del Polo Gargano era más vertical la cuestión. Ahora existen más espacios de confianza entre “los rivales”, al menos hasta el próximo congreso, en el que nuevamente se van a ver las cartas.

– Está bueno para el corazón eso de comer fruta fresca.

– Sí, pero yo prefiero el flan con dulce de leche.

-¡Ufa!

La Carrera blanca

-Borges, en donde se tiran con fruta fresca es en el Partido Nacional.

-La cosa viene más entreverada que paella noruega.

-¡Exactamont, estimado amigo y colega! Para colmo, recién salieron los resultados de un focus group.

-Otro grupo de cumbia cheta.

-No sea tonto. Se trata de reunir a un grupo de personas y realizarle preguntas y generar un intercambio de ideas.

-Ajá…

-Pues bien, una consultora -me reservo el nombre- preguntó con qué automóvil asociaban a los principales referentes del Partido Nacional.

-Escuche bien porque es para morirse. La gente no es tonta. A Luis Lacalle Pou, con un auto deportivo; a Verónica Alonso, con un Toyota Hilux todo terreno; y a Jorge Larrañaga, con un Ford Corcel, viejo, de otra época.

-¡Motores de pipetuás!

-Álvarez, Larrañaga no llega ni tosiendo a la recta final.

-Es malo, Borges.

-¿Eu? Pregunte en el entorno del Guapo. El bondi está tan vacío que se fue hasta el chofer. Las encuestas internas le dan un 1-3 frente al Cuquito. No me joda y no empiece a matar al mensajero.

-¡Upa, se enojo la princesa!

-El que está enojado es Larrañaga. Dicen que está sumamente arisco. Le tiro más data: hay gente en su entorno que intenta persuadirlo para que desista de la interna y se lance a la Intendencia de Paysandú, en donde lo consideran número puesto.

-Mire, yo creo que ni en Paysandú está seguro. El Guapo gana menos puntos que el club Torque. Perdió las elecciones de 2004 con Tabaré Vázquez, perdió las internas de 2009 con Luis Alberto Lacalle y perdió las de 2014 con Luisito. Ya el del Guapo no es un bondi, es un Fitito.

-Groseeeero.

Uno a uno y pelota al medio

-Álvarez, el Frente Liber Seregni no es La Casa de Papel, es La Casa de Manteca.

-¿What?

-Se derrite solo.

-Se equivocó la paloma, se equivocaba, ¿Usted lo dice por la cuestión de género?

-¡Exactamont! El Plenario del FA aprobó que para las próximas elecciones mujeres y hombres se intercalen en las postulaciones. Ahí son todos hombres: Astori, Nin, De los Santos, Michelini. ¿Quién se baja del carrusel?

-Yo sé quién se sube seguro. La mayoría de la dirigencia de Alianza Progresista -que forma parte de la agrupación- postulará a la actual ministra de Turismo y Deportes, Liliam Kechichian, para que este al frente del conglomerado.

-¡Cruceros de pipetuás!