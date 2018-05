Gorostiaga

Un plenario con varios temas

-Vago, atorrante. Usted es un auténtico decadente, Borges. Lo suyo es la farra.

-Irrespetuoso, Álvarez. Acá siempre el que trae la información soy yo, usted es un testigo.

-Bueno, cuénteme. ¿Qué sabe del Plenario del Frente Amplio (FA) que se realizará mañana?

-Que se están olvidando de la otra parte del temario. Todos hablan del TLC con Chile, pero no recuerdan que tienen que tratar el acuerdo de patentes con la Unión Europea (UE), un tema fundamental en relación a la integración regional que deberá ser abordado en el organismo de izquierda.

-Ajá.

-Preocupado llamé al vicecanciller Ariel Bergamino.

-¿Y qué le dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores y exembajador en Cuba?

-Que si Uruguay no aprueba el entendimiento con la UE, queda “atrás en el tiempo”. Me explicó que en la actualidad el trámite de la patente con el viejo continente es muy costoso y harto engorroso.

-Por ejemplo…

-Si usted inventa un medicamento y lo quiere vender a Polonia, lo tiene que traducir al polaco para venderlo, ¿capice?

-Un retraso.

-Mire, el acuerdo al que Uruguay está suscrito está establecido por el Convenio de Múnich de 1973. Un poco vetusto, ¿no le parece?

-¡Exactamont!

San Pepe

Borges, ¿cómo viene la ruleta política de la interna del Frente Amplio (FA)?

-¿Ruleta? Álvarez, esto no llega ni a ser un truco de a cuatro.

-Explíquese, Borges. Disculpas, pero leí en la prensa capitalina que hay un equipo de precandidatos. Me hablan de Orsi, Bergara…

-¡Stop! No mencione a nadie más. Una parte de la barra del Movimiento de Participación Popular (MPP) habla día por medio con el cacique Mujica, el viejo de la tribu, para que se presente a las elecciones.

-¡A la pipetuá! ¿Y qué dice don Pepe?

-No.

-¿Pur cuá?

-Porque no.

-Ja, ja, ja.

-Pero la barra va a seguir insistiendo. Están convencidos de que el FA sólo puede ganar con Mujica encabezando una fórmula presidencial.

-Persistentes.

-A su vez, el ministro de Economía, Danilo Astori, espera un gesto de Pepe para presentarse. Y el expresidente dice que aguarda que el secretario de Estado se defina. Pero entre esos dos dirigentes está la cosa, por lo menos, al día de hoy. Por otra parte, hay una barra de frenteamplistas que se siguen juntando a tomar unos tentempiés buscando encontrar un candidato de consenso.

-¿En dónde se juntan?

-Me vio cara de gil. Ni loco le digo el lugar. Déjeme comer tranquilo en las reuniones del FA.

La danza de las encuestas

-¿Usted que tiene, Álvarez?

-Mire, el Secretariado Ejecutivo de la izquierda continuó analizando las encuestas de Equipos Mori que le dan una ventaja de tres puntos sobre el Partido Nacional y una importante bolsa de descontentos.

-Ajá. ¿Y de qué se habló?

-Me dijo una fuente infalible que coincidieron en poner “las barbas en remojo” y que es necesario “reconstruir” esa confianza política para atraer a los descreídos.

-¿Y cómo van a hacer?

-Ahí está la madre del borrego. Me dice mi informante: “Si nos corremos al centro, perdemos los votos de izquierda. Si nos corremos para la izquierda, perdemos los votos del centro”.

-¡A la pipetuá!

-En la anterior reunión de análisis del Secretariado, un destacadísimo dirigente que participó en el encuentro, me dijo: “Acá no hay una incidencia de la oposición. Los problemas son nuestros, por cómo hemos manejado la comunicación de los temas claves del gobierno”. La fuente manifestó que para cambiar la pisada en materia de opinión pública será fundamental “cómo jueguen” los candidatos de izquierda para las próximas elecciones nacionales. A su vez, me comentó: “La sensación térmica no se corresponde con la realidad”.

-¡A la pipetuá!

Se van a Rusia

-Cierre los ojos Borges e imagine que viaja a Rusia al lado de Fernando Muslera. ¿Qué siente?

-Emoción, Álvarez.

-Métasela en el bolsillo, Borges. Jamás viajará en el chárter de la selección uruguaya al Mundial de fútbol en el país europeo.

-¿Pur cuá?

-Le paso a explicar.

-Dele.

-Resulta que en el avión hay 86 plazas y la delegación charrúa ocupa 70 de las mismas.

-Quedan 16.

-Bien, Pitágoras. Era intención de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) poner en venta esas vacantes. Pero…

-”Vino el ratón Pérez y se lo llevó”, dijera Flavia Palmiero.

-Los dirigentes de los clubes de fútbol pidieron 13 sitios para las instituciones de la divisional A y tres para las de la B.

-¡Influencias de pipetuás!

¿No sabía?

-Hablando de influencias, Álvarez.

-El exdirector del Banco República en representación del Partido Nacional durante el período 2000-2005, Pablo García Pintos, más conocido por confesar que utilizaba la tarjeta corporativa de la institución para realizar aportes a su colectividad, perjuró que devolvería el dinero extraído.

-Y yo soy Florencia de la V.

-No sé quien es usted. Lo cierto es que lo que retiró en su momento fue $ 347.000. Con la indexación, el hombre debe poner $ 829.000, según las cuentas de un economista amigo, porque la institución aún no actualizó la deuda.

-¡Extracciones de pipetuás!

-¿Quiere más?

-Siempre.

-¿Sabe quién era la secretaria privada de García Pintos cuando el hombre estuvo en el BROU?

-Ni idea.

-La hermana de la actual titular del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón.

-Upa la nena.