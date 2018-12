Goyeneche: “Mantener los antecedentes de los menores es ineficaz”

Por Isabel Prieto Fernández

Fabiana Goyeneche tiene una actividad intensa en las redes sociales, la que no sólo es producto del impacto de sus posteos, sino también por las críticas que recibe. Es difícil valorar por qué sucede eso en una persona que parece tomarse en serio su trabajo y que, sin dudas, conoce el eje de su tarea: los derechos humanos. Sin embargo, sus opiniones se intentan desacreditar apenas subidas a internet. Y ahí, quizá, venga a cuento su irrupción en el escenario político: Goyeneche se hizo “famosa” (nótense las comillas) por ser la vocera del No a la baja en la edad de imputabilidad penal, durante la campaña por el plebiscito que pretendía aprobarla. La baja no salió y ese triunfo tuvo una cara visible: la de Goyeneche. De ahí en adelante, “pegarle” se volvió en una constante para muchos navegantes.

Discusión en el Congreso

La experiencia -o ‘expertise’, para no quedar demodé- de Goyeneche en lo que a derechos de adolescentes infractores se refiere, quedó de manifiesto en el congreso frenteamplista. Caras y Caretas, que estaba presente durante la defensa de la propuesta que a la postre resultó vencedora, y que le valió a Goyeneche un aplauso durante la argumentación, solicitó a la jerarca una explicación de qué fue lo que se había visto en aquella instancia: “Lo que defendí en el congreso y que terminó aprobando era una propuesta de la unidad temática de infancia y adolescencia. No fue algo improvisado ni que se elaboró ahí mismo, sino que era producto de un trabajo durante muchísimos meses que se presentó a la comisión nacional de programa y que se puso en el borrador del programa que se discutió, desde junio, en todas las coordinadoras del Frente Amplio”, destacó, y agregó: “Fue elaborada por un equipo muy amplio y abierto, que podía integrar cualquier frenteamplista que quisiera hacer aportes en la materia. También había representantes de distintos sectores y organizaciones sociales, de mucha gente que trabaja con infancia y adolescencia. No fue mía ni del sector”, aseguró.

La propuesta consistía en derogar la ley 19.055 que propone la prisión preventiva obligatoria para determinados delitos graves: “Lo que no queremos es que, desde que comienza el juicio y cuando aún no se sabe si el adolescente es culpable, el juez esté obligado a privarlo de libertad”. Hoy en día los adolescentes están en peor situación que los adultos. Porque cuando a un adulto se le comienza a hacer el juicio, el juez evalúa si hay condiciones para la prueba, para el proceso, si hay riesgo de fuga, si hay riesgos para la víctima y en función de eso decide por prisión preventiva o no. En el caso de los menores, hay una ley del 2011 que obliga al juez a mandarlo preso en casos de delitos graves, independientemente de las condiciones, incluso antes de saber si cometió el delito o no”, explicó.

El problema se planteó porque hubo mociones que buscaban eliminar parcial o totalmente lo que esa unidad había aprobado luego de, según Goyeneche, “un trabajo profundo” de personas que no sólo son idóneos en esa materia, sino que también conocen las carencias del sistema: “Hay que ver que esa propuesta no está aislada, sino que está en el marco de otra batería de propuestas que tienen que ver con infancia y adolescencia para que sea algo integral”.

Pero la propuesta de la unidad temática tenía otra pata: la de eliminar el registro de los antecedentes personales de los menores infractores. Sobre el porqué de esa posición, Goyeneche dijo: “Eso se relaciona porque el mantener los antecedentes ha resultado ineficaz, no ha influido en la mejora en la disminución del delito ni de reincidencia y contradice todo el sistema de normas que Uruguay ha suscrito y en el que se ha obligado en materia de infancia y adolescencia. Queremos tener un sistema que sea acorde con la protección de los niños y adolescentes, tenemos que buscar otro tipo de medidas para asegurar la protección. Por ejemplo, profundizar las medidas alternativas efectivas de privación de libertad, las medidas de rehabilitación y de reinserción social y las medidas de apoyo al ingreso de las formas de la privación de libertad que son las que están dando buenos resultados”, indicó.

Consultada acerca de si el aumento de la violencia, reconocido por el gobierno, está asociado al incremento de la violencia en los menores, Goyeneche consideró necesario hacer la salvedad de que, en ese caso, se deben separar las distintas formas de violencia. Desde su óptica, luego de esa división, hay un aumento que va atado a mayor cantidad de denuncias, lo que permite la capacidad de cuantificarlo. Luego de tener en cuenta esos factores, contestó: “En cuanto a la violencia relacionada con el delito y con lo criminógeno, la incidencia de los adolescentes en los números generales de criminalidad es muy menor. La gran mayoría de los delitos violentos siguen siendo cometidos por adultos, más allá que nos generan mucha alarma pública, porque como sociedad no estamos acostumbrados -y no nos queremos acostumbrar- a los delitos cometidos por los adolescentes. Pero a los hechos nos podemos remitir, no solamente en la cantidad de delitos sino en la cantidad de juzgados que hoy tiene el Poder Judicial, en la de cárceles que hoy tiene el sistema penal, en las personas privadas de libertad; sigue siendo muchísimo más la cantidad y reincidencia de los adultos, de los mayores de edad. Aquellos a quienes se les aplica el Código Penal que se les quería imponer a los menores, siguen siendo los que más delinquen”, concluyó.

Desde la campaña por el No a la baja hasta el presente, han pasado más de cuatro años. Durante ese tiempo, aquella vocera devenida en esta jerarca ha sido blanco de críticas malintencionadas, sintetizadas en un apodo, que se usa una y otra vez de manera despectiva: El colibrí. Me fui pensando en la solvencia que tiene Goyeneche al hablar de los menores infractores y la vehemencia con la que les defiende los derechos. También en la banalidad de gran parte de las críticas que recibe. Sin embargo, El colibrí le viene bien. Mantener la vertical cuando la tormenta arrecia no es para cualquiera. El colibrí, de apariencia pequeña y frágil, puede mantener su vuelo aunque el viento esté en contra.

Preguntas al vuelo

¿Cómo evalúa el trabajo frente al departamento de Desarrollo Social?

El departamento de Desarrollo Social se propuso algunos cometidos fundamentales que viene alcanzando en forma positiva, como el de transversalizar en toda la Intendencia la acción de derechos humanos en perspectiva de género. Es decir, logramos trabajar en equipo con todas las áreas de la Intendencia sobre cómo se necesita revertir la brecha de género, de cómo tenemos en cuenta las necesidades especiales de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de las personas con discapacidad.

¿Considera que está logrando cumplir lo que sea que le haya pedido el intendente Martínez cuando la convocó?

Creo que todos estamos logrando lo que nos pidió el intendente: trabajar transversalmente y no por chacras.

¿Es bueno Martínez para hacer equipo?

Martínez es un gran hacedor de equipos. Él promueve el trabajo en equipos y el trabajo transversal. Busca que trabajemos de manera muy horizontal con nuestros pares, pero además que tengamos la visión de las distintas áreas en todas las cosas que hacemos.

Usted apoya su precandidatura, ¿por qué?

Ha mostrado dos características muy importantes: su capacidad de gestión y su capacidad humana. Ambas son fundamentales en momentos en que la gente está reclamando tomar un nuevo impulso dentro del Frente Amplio y cuando aún hay muchas metas para alcanzar.

¿Considera que la fórmula debe ser paritaria?

Es fundamental que lo sea, entre otras cosas porque se transformó en un imperativo ético que la sociedad reclama.

¿Qué opina de la expulsión de Luis Almagro y de las suspensiones a Raúl Sendic y a Leonardo de León?

Que el Frente Amplio demostró una vez más que está comprometido con la ética, no sólo en el discurso sino en la vía de los hechos. Se llegó a una solución de algo que estaba generando dolor, preocupación y enojo a la interna de la fuerza política y que lo terminó resolviendo como sabe resolver sus asuntos, que es por la vía democrática, obedeciendo sus estatutos.

¿Y ahora?

Ahora es momento de tomar todo eso que ha pasado, convertirlo en aprendizaje para que haya más y mejor Frente Amplio de aquí para adelante.