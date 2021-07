Graña: «Se debe acompañar institucionalmente a las personas con vulnerabilidad social»

En estos momentos en la Intendencia de Montevideo, ya se encuentran trabajando 1.000 personas por el programa ABC Empleo y 4.000 por los Jornales Solidarios. En Montevideo a los Jornales Solidarios se habían inscripto 72.000 personas, lo que permite proyectar el tamaño del drama de las carencias detectadas en las 5.000.

Federico Graña, ex director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el período 2015-2020 nos permite conocer cómo se resuelve en forma provisoria, el acceso al derecho al trabajo en un duro contexto de crisis económica y social.

Empezaríamos por una primera lectura de cómo viene funcionando el Plan ABC Empleo.

El Plan ABC tiene varios componentes y cinco ejes como el territorio, Igualdad, Barrios, Salud y alimentación. Si lo vemos en el eje territorios, hay una cantidad de acciones que se están llevando a cabo con obras en 35 barrios que al ser inversión pública generan empleo. En el componente Igualdad que tradicionalmente se llama programas de trabajo protegido, está esta oportunidad de trabajo que ya ingresaron 1.000 personas con un acompañamiento técnico de formación y social. Hay otras áreas de acompañamiento más allá de lo estrictamente laboral, con estas personas se va a trabajar seis meses y empezaron a fines de mayo. Quedaron 2.000 de las 40.000 anotadas.

¿Cuál es la realidad con que se encontraron con los Jornales Solidarios o como se le denomina Oportunidades Laborales?

Se solaparon a principio de junio a las mil personas del Plan ABC las personas de los Jornales Solidarios, a las que también, por definición política, de la intendencia las enmarcamos dentro del plan.

La ley establecía la transferencia monetaria por parte del gobierno nacional y hacía responsables a los gobiernos departamentales de los presupuestos para los materiales de trabajo. Eran los dos grandes componentes.

Nosotros definimos cómo recibir a esos trabajadores porque en la ley no estaba previsto el acompañamiento técnico de formación y social.

Como las referencias son funcionarios municipales tuvimos que capacitar a los mismos para trabajar con esas brigadas, cómo trabajar con esas personas que tienen otros requisitos, y para nosotros es fundamental que salgan del programa con mayores capacidades que con las que llegaron.

Se están generando cursos de capacitación no previsto en la Ley de Jornales Solidarios, y tomamos la decisión política de aportar por ejemplo para su movilidad los boletos (un 7% del valor de la transferencia monetaria del gobierno) y hacer que trabajen en los municipios que viven, como un criterio de distribución territorial.

Allí tenemos un criterio distinto con respecto a otras intendencias. Por ejemplo nosotros somos de las pocas que junto con Canelones, Salto y alguna otra hicimos que se respetara la ley con respecto a las cuotas de acceso.

Dimos un paso más y para la población afrodescendiente subimos la cuota del 8% al 12% como establecía la ley de 2019, y porque además es una realidad de Montevideo; duplicamos del 1% al 2% de las personas trans sobre todo porque por la pandemia han visto afectados sus ingresos y duplicamos la cuota destinada a personas con discapacidad. Todo esto no estaba previsto en los Jornales Solidarios.

¿Cuántas personas ingresaron por Jornales Solidarios?

Ingresaron 4.000; está previsto que trabajen 2.000 en una quincena y 2.000 en la otra. Hubo alguna gente que no se presentó y otros renunciaron, pero el entorno del 85,7% se presentó. 77 personas renunciaron y entre las que no se presentaron que deben ser citadas de nuevo hay unas 224 en total. De no presentarse, se toma la lista de prelación que quedó del sorteo.

Se presentaron 79.000 personas al llamado. Agesic y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se encargaron con su base de datos de ver si las personas inscriptas cumplían con lo que la ley establecía para el llamado, por ejemplo que en el caso de las personas con discapacidad no percibieran ninguna pensión por la misma, entonces de las 79.000 quedaron 72.000 que cumplían con los requisitos.

¿Con qué perfil humano de las personas de Jornales Solidarios se han encontrado?

Tenemos un seguimiento más estadístico porque necesitamos tener una serie de información que no estaba en el formulario previsto por OPP.

Queríamos saber cuáles eran las capacidades que podían haber adquirido en el mundo del trabajo para poder hacer la distribución de tareas aprovechando esa capacidad y sobre qué áreas poder formar.

Desde el punto de vista educativo, un 9% tiene primaria incompleta, el 46% tiene primaria, un 33% secundaria completa, un 15% con bachillerato y un 3% estudios terciarios.

En lo laboral, formación de cursos en Inefop, muchísima gente vinculada a servicios que quedaron desocupados, cajeras, vendedores, gastronomía, y algunos oficios como electricistas, sanitarios, carpinteros.

El 56% de ellos tiene entre 18 y 30 años, un 34% entre 31 y 50 y un 10% entre 51 y 65 años.

¿Cómo ha impactado el ingreso a las tareas de cinco mil personas?

Representan el 60% de la planilla de trabajadores de la intendencia, que tiene 8.000 funcionarios. Ingresan a las tareas 5.000 trabajadores más además en un contexto de trabajo de burbuja sanitaria por la pandemia con los cuidados que se tomaron y las dificultades del caso detectados que hacían que tuvieran que faltar trabajadores a los servicios, rotar turnos en los mismos para evitar nuevos contagios.

El impacto en la organización es tremenda vinculado además al cuidado sanitario.

¿Cómo se distribuyó territorialmente?

La primera definición fue dónde iban a trabajar y ahí jugó mucho, en acuerdo con la Junta de Alcaldes, dónde vivían. Definimos que de las 4.000, 1.700 personas se asignaran al trabajo directo en los municipios. También definimos cómo distribuir las 1.700 según las diferencias entre los municipios y tomamos el Índice de Desarrollo Humano. Distribuimos el fondo de 128 millones de pesos para materiales, y a los municipios de la periferia les tocó 18% de ese fondo.

Pero además debimos definir en función de los funcionarios municipales con los que contaba cada municipio. Establecimos un piso mínimo de 132 personas por municipio y distribuimos la diferencia.

Un problema que surgió es que tomando en cuenta el criterio de que vivieran en el municipio, claramente el Ch no es donde había más gente, así que ahí hubo que adoptar el criterio, trasladar personas de otros municipios.

Siendo condición el no tener ingresos, esto supone una enorme cantidad de necesidades básicas insatisfechas.

Ese trabajo estadístico recién lo podemos empezar a hacer ahora, porque es difícil hacerlo sin un acompañamiento técnico profesional. Porque además hay que hacerlo de forma no invasiva, y la gente en vulnerabilidad se cansa de que una cantidad de organismos le pregunten sobre su historia a cada rato.

¿Las personas que ingresaron a Jornales Solidarios, una vez se terminen, se pueden anotar al Plan ABC?

Aún no lo definimos.

¿La información recogida permite compartirla interinstitucionalmente?

Ese mecanismo existe, pero por ejemplo en los temas de salud y dar respuestas rápidas la intendencia tiene sus policlínicas. Hay responsabilidades que son del gobierno departamental, pero otras del nacional. Nosotros con este programa estamos tratando de demostrar cómo se debe y puede acompañar el proceso de estas personas que están vinculadas a situaciones de vulnerabilidad social.

¿Cómo se distribuyen las tareas?

Ahí se estudian las capacidades previas, pero estudiamos si solamente debían ir a tareas básicas como limpieza de playas, barridos, etc. Por ejemplo gente con conocimiento de pintura, electricidad, sanitaria, pueden formar una brigada para reparación y mantenimiento de las casetas de los salvavidas. Hay una tarea muy compleja y fundamental que son trabajos de relevamientos, por ejemplo de la accesibilidad de la ciudad; entonces contamos con un conjunto de 130 personas con discapacidad que nadie mejor que ellos para hacer un mapeo de cuáles son los problemas de transitabilidad que presenta la ciudad. La inversión en relevamiento es muy grande y compleja y se hace con la tecnología disponible para ver el estado de paradas y veredas. Nuestra idea es que cuando estas personas pasen por este programa sientan que dejaron algo a Montevideo, mejorando la situación de la ciudad, hasta estéticamente. El trabajo no es una dádiva, es un derecho y nosotros queremos darle valor al trabajo de los Jornales Solidarios, como está definido en el ABC.

¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos y de los funcionarios municipales?

Los vecinos de Montevideo reconocen el trabajo de las brigadas y hay mucho compromiso y afecto de los trabajadores municipales, hay mucha disponibilidad por parte de ellos. Hubo que definir por ejemplo cuál funcionario tenía el perfil para conducir personas, a pesar de no existir ese cargo de responsabilidad, o tener que estar al frente de tus propias cuadrillas. Hay una construcción de ida y vuelta con Adeom que es muy importante.

Datos que duelen en todos lados

La Intendencia de Florida, liderada por el intendente Guillermo López, realizó una caracterización del perfil de los 810 beneficiarios del Programa Oportunidades Laborales de ese departamento, e identificó algunas carencias en esa población, sobre todo en lo referente a la salud, por lo cual realizarán distintas iniciativas para revertir esas situaciones. El 9% de los beneficiarios manifestó no tener las vacunas al día y el 58% expresó no tener carné de salud vigente. En tanto, en relación a las mujeres, el 40% se ha realizado un Pap en algún momento de su vida, mientras que el 60% nunca se ha realizado ese estudio.

El director de Administración de la Intendencia canaria, Pedro Irigoin, expresó a Caras y Caretas que en Canelones al Programa Oportunidades Laborales se inscribieron 37.000 personas, de las cuales quedaron 33.000 y se ocuparon los 2.261 cupos que tiene el departamento. Nosotros cumplimos con la ley no prevista en la votación sobre oportunidades laborales, de los cupos para personas trans, afro y con discapacidad. El intendente Orsi solicitó a la Junta Departamental la conformación de un equipo interpartidario que fiscalizara el sorteo y la implementación del plan. Hicimos la compra de materiales y vestimenta necesaria para una tarea digna y definimos el criterio de que cada persona realice sus tareas dentro de su municipio.

La intendencia hace un abordaje fuertemente del vértice social, de las condiciones sociales, de salud y sobre todo de capacitación en derechos y seguridad laboral.