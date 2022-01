Grupo Gamma: Única empresa uruguaya que reúne las tres áreas de la seguridad

Desde hace 26 años Grupo Gamma SA trabaja para brindar seguridad a las familias y empresas uruguayas y hoy es la única empresa nacional que integra las tres áreas: seguridad física, electrónica y transporte de valores.

“Arrancamos hace 26 años con una empresa de seguridad física, guardias, y posteriormente incorporamos seguridad electrónica, o sea todo lo relativo a sistemas de alarmas y cámaras, entre otras. Por último incorporamos transporte de valores. Como empresa uruguaya somos la única que somos los tres tópicos de la seguridad”, explicó su director Ernesto Larrosa.

Precisó que la pandemia ha provocado cambios en el trabajo de las empresas del sector. “Este año ha sido bastante cambiante porque evidentemente la economía de cada una de las empresas exige que seamos cada día más eficientes en nuestro trabajo y al mismo tiempo más económicos. Para buscar la economía en la medida que los salarios aumentan se busca suplir eso con la seguridad electrónica, indicó.

Precisó que todo el sector ha ido cambiando, y no solo en el país, sino que se trata de un fenómeno a nivel mundial. “Primero se trabajó con guardias y luego con sistemas de alarma. Hoy la estrella es la cámara”, dijo. Estos sistemas permiten mayor eficiencia en el desarrollo de la tarea, pueden ser controladas a distancia, e incluso permiten el almacenamiento de imágenes. “Se trata de la combinación en sistemas de seguridad para que el cliente tenga una mejor respuesta”, subrayó Larrosa.

Para graficar los cambios que se están procesando en el sector, Larrosa recordó que la seguridad privada “pasó de ser aquello del guardia con la campera desteñida en una cabina para ser una persona eficiente y al servicio de las empresas. No sucede solo en Uruguay, pasa en todo el mundo. Tenemos que buscar la eficiencia y tratar de que ese número sea, a los ojos de nuestros clientes, de utilidad para los sistemas de cada empresa”.

“Como empleadores en el área de servicios somos empresas que empleamos a más de 22.000 trabajadores”, precisó.

Sobre la incorporación de medios electrónicos indicó que esto “viene en progreso, la pandemia lo que hizo fue agudizar los controles económicos de las empresas y tratar de que sus beneficios no se vean tan perjudicados. Todo el mundo piensa que la seguridad está creciendo, crece aunque no crea nuevas fuentes laborales porque tenemos que sustituir mano de obra por electrónica. Es el camino que llevamos por un tema de costos”.

Para desarrollar sus tareas, Grupo Gamma cuenta con una central de monitoreo desde la cual “monitoreamos todos los sistema desplegados en todo el país”.

Acerca del futuro del sector dijo ser optimista. “Las empresas de seguridad, no solo acá, sino en todo el mundo, van a seguir trabajando porque hay parte de lo que no puede brindar el Estado -aunque es propia del Estado la seguridad de los ciudadanos-, hay áreas que la familia y las empresas requieren y es evidente que el Estado no puede. Nosotros somos colaboradores en materia de seguridad. Nuestra principal labor es colaborar con la Justicia del país. Somos aliados en la tarea de prevención, la parte de represión es facultad exclusiva del Estado”.

Grupo Gamma tiene entre sus clientes a varios organismos del Estado como los bancos de Previsión Social y de Seguros del Estado, ASSE, ANP e INAU, y empresas del área privada como Casmu, Katoen Natie, entre otras.