Guías de turismo de Colonia criticaron el subsidio que decretó el gobierno para el sector

El 30 de diciembre Luis Lacalle Pou firmó un decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece un subsidio económico para los guías turísticos con el objetivo de paliar las consecuencias de la pandemia en el sector turístico.

Los guías turísticos que formen parte de la Asociación de Intérpretes y Guías del Uruguay recibirán un subsidio mensual de 6.779 pesos por diciembre de 2020 y enero de 2021. No podrán recibirlo las personas que reciban jubilación, adelanto prejubilatorio, renta vitalicia previsional, pensión, otro subsidio, seguro o prestaciones servidas por cualquier institución de derecho privado o público estatal o no estatal ni quienes reciben ingresos provenientes de actividades remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia, señala la norma firmada el 30 de diciembre de 2020.

El decreto aclara que no se tomarán en cuenta como ingresos “las asignaciones familiares ni las pensiones alimenticias con destino a menores o incapaces percibidas por los autores comprendidos en el presente decreto”. Este subsidio será financiado por el Fondo Solidario Covid-19. La Agencia Nacional de Desarrollo tendrá a su cargo la instrumentación y la ejecución del subsidio.

Vanessa Vera, presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Colonia, sostuvo en diálogo con la diaria que el decreto no aporta soluciones para un sector que ha sido “castigado desde marzo de 2020 y que vive un presente malísimo”. “Nosotros no estamos pidiendo subsidios en efectivo, sino que se exoneren los aportes al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva, porque la mayoría de nosotros aportamos mediante empresas unipersonales o monotributos y no podemos pagar los aportes”. “Estamos endeudados desde hace varios meses” con esos organismos públicos, explicó la guía coloniense.

El monto del subsidio ofrecido por el gobierno, “aparte de ser muy poca plata –menos de la mitad de un sueldo mínimo y que no se compara con lo que ganábamos en épocas normales– tampoco se sabe muy bien quiénes lo recibirán y cómo se irá a cobrar ese subsidio de dos meses”, indicó Vera.

Actualmente, la mayor parte de los guías de turismo se encuentran paralizados, dado que “el turismo interno no elige un guía local” para conocer el país, explicó. “La situación se complica cada día más y nosotros no vemos un panorama positivo”, lamentó.