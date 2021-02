Gustavo Olmos: «El mapa de vacunación es una foto de la desigualdad mundial»

El 28 de enero el diputado frenteamplista Gustavo Olmos escribió una carta dirigida a las empresas Pfizer y Sinovac, que suministrarán vacunas a Uruguay, para solicitarles que excluyan de la cláusula de confidencialidad de los contratos los tiempos y el precio de las dosis que vendrán al país.

Además, el diputado realizó un pedido de informes al Gobierno para conocer el plan de vacunación.

Ayer envié notas a Pfizer y Sinovac, solicitando se autorice al gobierno uruguayo a excluir de las cláusulas de confidencialidad la información de cantidades, plazos de entrega y precios en la compra de vacunas contra el COVID-19. Costa Rica y Panamá ya han publicado los precios. — Tato Olmos (@tato_olmos) January 29, 2021

Olmos concedió una entrevista a Legítima Defensa para ahondar en esta situación.

¿Cuál es el estado de situación?

No ha habido noticias ni del Poder Ejecutivo de las empresas.

¿Tiene expectativas de que las empresas le respondan?

Un diputado de un pequeño país no le va a a hacer temblar el pulso a ninguna de estas grandes empresas, pero era lo que estaba al alcance, lo que podíamos hacer para ayudar que la información circule y que bajen los temores por parte de la población.

Un gobierno que se llama transparente tendría que informar porque no afecta la seguridad del contrato que uno sepa cuándo llegan y cuánto valen las vacunas.

Estoy completamente de acuerdo. Estamos en una lucha mundial por la adquisición de las vacunas. Cuando uno ve el mapa de quienes están vacunando es una foto de la desigualdad mundial. Estados Unidos sale desesperado a conseguir 300 millones de dosis con la nueva administración dispuesto a pagar un sobreprecio y se arma un tire y afloje comercial. El precio es un elemento importante. Probablemente haya que pagarlas caras, lo más complicado es no tener vacunas: los costos asociados a no tenerlas son más altos que tenerlas más caras.

No se entiende que no se conozca quién es el distribuidor o representante con el que se hizo la negociación. Hace días que estamos con versiones y contraversiones sin tenerlo claro. El presidente lo tenía en su propia mesa de la conferencia de prensa en los papeles, no costaba nada decir el nombre.