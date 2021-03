Gustavo Zubía volvió a cargar contra el FA y los movimientos feministas

El diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, cargó contra los movimientos feministas y los responsabilizó de defender cambios en la ley de urgente consideración que «benefician a los femicidas».

Desatando la polémica, Zubía se preguntó por qué «quieren derogar el 86 de la LUC que obliga a los femicidas a cumplir toda la condena sin descuentos». «¿Por qué quieren beneficiar a femicidas?», interrogó, y agregó que esa «es la pregunta del millón», que de momento nadie se la ha contestado.

El legislador cuestionó lo que llama «las incongruencias del relato» sobre la LUC que impulsa el Frente Amplio, y remarcó que sigue «sin recibir una respuesta» sobre «por qué los movimientos feministas quieren que se disminuyan las penas a femicidas y abusadores sexuales».

El legislador colorado fustigó también a sus pares de la coalición por no salir «todos juntos» a contrarrestar el relato de la izquierda.

«¿Por qué no está toda la coalición en esto? ¿Por qué les volvemos a dejar la hegemonía de su ‘relato’? ¿No aprendimos?», se preguntó con ironía.

Y fue más allá, criticando la estrategia del FA contra la LUC y acusándolo no solo de pretender disminuir la pena de los femicidas, sino también de «ofrecer comida para firmar» contra la ley.

En la misma línea de su habitual discurso duro contra el Frente Amplio, remarcó que ahora «surgen las voces de siempre sosteniendo que las cárceles son terribles» y «es por eso que debe darse la oportunidad de salir antes» a los femicidas. «¿Quiénes fueron los que mandaron en las cárceles los últimos 15 años ? ¿Quiénes no lograron que se respetara los DDHH? ¿Qué paso?», criticó el verborrágico diputado.