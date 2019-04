Gutiérrez no cambia el equipo que iba a poner el sábado pasado

Nacional hizo un trabajo táctico esta mañana en Los Céspedes. Allí al no tener a los sub 20 mezcló titulares y suplentes, pero la idea es mantener el once que iba a colocar el sábado pasado frente a Progreso.

Gonzalo Bergessio está expulsado, por lo que no podrá ser de la partida; su lugar será ocupado por Octavio Rivero.

La duda estaba en el lateral derecho, donde podía entrar Matías Zunino, pero Gutiérrez se mantuvo en poner a Guillermo Cotugno.

Nacional tendrá la vuelta en la zaga de Felipe Carvalho.

El equipo para jugar frente a los gauchos será con: Luis Mejía; Guillermo Cotugno, Guzmán Corujo, Felipe Carvalho y Matías Viña; Gabriel Neves y Rafael García; Rodrigo Amaral, Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro; Octavio Rivero.