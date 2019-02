Habrían despedido al obrero que increpó a Macri en una obra

Varios medios argentinos se hicieron eco del despido o suspensión del obrero que este martes encaró al presidente Mauricio Macri y le reclamó que “hagan algo” para poner fin a la crisis. El trabajador, de nombre Dante, no se presentó a trabajar este miércoles. Desde la empresa dijeron que no fue porque había pedido para faltar, aunque otras versiones dicen que la compañía afirmó que Dante no fue a trabajar “para preservarlo”. O pidiò permiso o lo quieren “preservar. No es lo mismo. Lo cierto es que el operario no se presentó en su lugar de labor.

Durante la mañana un hombre que se identificó como Dante desmintió las versiones. Fue una llamada telefónica a algunos medios que no pudo ser confirmada.

“Acabo de hablar con la empresa y me dijeron que el trabajador no fue suspendido”, afirmó el secretario de Viviendas de la Nación, Ivan Kerr.

El trabajador increpó al presidente Mauricio Macri durante una recorrida por la obra urbanística Estación Buenos Aires, ubicada entre los barrios porteños de Parque Patricios y Barracas.

Se sabe es que el hombre vive en Ciudad Evita y es gasista. No trabaja directamente para la empresa a cargo del proyecto.

“Ayer se decidió que no concurriera para preservarlo, no hubo una suspensión ni ninguna medida en su contra”, indicaron desde la empresa, según consigna el diario Perfil.

Indican algunas versiones de prensa que habría sido contactado por la secretaría personal de Macri y se estudia la posibilidad de que pueda visitar al mandatario en la Casa Rosada u Olivos.