Hasta las vacas tienen su Tinder

Las vacas y toros ya se están poniendo lindos para la foto. El mercado de las aplicaciones ya tiene un lugar para que estos animales también puedan conocer pareja y salir “de levante”.

Una empresa británica de agricultura llamada Hectare lanzó “Tudder”, una herramienta muy útil para quienes buscan reproducir su ganado. De acuerdo a información difundida por la cadena BBC, esta aplicación exhibe los perfiles de animales ubicados en 42.000 hectáreas en todo Reino Unido. Aquí los usuarios podrán ver fotografías de toros y vacas así como sus cualidades más atractivas.

Al igual que aplicaciones como Tinder, en esta nueva herramienta existe una forma de marcar al animal de su interés para que este se dé por enterado, y se establezca una conexión entre los propietarios y posteriormente una negociación.

La aplicación, que ya cuenta con importantes inversiones que se traducen en casi tres millones de libras hasta la fecha (unos 4,4 millones de dólares), se encuentra disponible en la App Store de Apple. “Tudder es la nueva aplicación de emparejamiento que ayuda a los animales de todo el Reino Unido a encontrar compañeros reproductores en busca de amor”, se lee en la descripción de la aplicación disponible.

Ponen fin al misterio sobre el origen de Stonehenge

Descubrieron a los creadores del monumento megalítico de Stonehenge (Reino Unido). De acuerdo a una investigación citada por el portal Phys.org, esta construcción cuya historia ha sido objeto de numerosos debates entre expertos debe su origen a una antigua cultura que surgió en la región de la actual Bretaña francesa.

El estudio, cuyos resultados fueron divulgados este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, indica que, si bien Stonehenge puede considerarse como la estructura de piedra más famosa de su tipo, está lejos de ser la única, ya que hay al menos otros 35.000 monumentos similares esparcidos por Europa.

Para resolver este misterio, Bettina Schulz Paulsson, investigadora de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y autora del trabajo, creó un mapa de la “evolución de los megalitos” basado en el método de datación por radiocarbono.

La científica concluyó que estas antiguas estructuras aparecieron en el noroeste de Francia hace aproximadamente 7.000 años y en el transcurso del siguiente milenio se expandieron por el Viejo Continente, siguiendo las rutas marítimas a lo largo de las costas del Mediterráneo y del Atlántico.

No comerás por antojo

En épocas donde el propósito de bajar de peso está siempre sobre la mesa, investigadores descubren una técnica que ayuda a resistirse a los antojos: oler un alimento por más de dos minutos, según los expertos, puede evitar esos impulsos.

De acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de la Florida, publicado en el Journal of Research Marketing, oler una comida poco saludable golpea el circuito de recompensas del cerebro de manera similar a comerlo.

Para los investigadores, la mayoría de nosotros elegimos alimentos con un alto contenido de grasas, azúcar, sal, porque resultan “más sabrosos” optando por el placer a corto plazo en lugar de una opción saludable. Para comprobar esta hipótesis realizaron una serie de pruebas con un grupo de personas utilizando un nebulizador de aroma, que desprendía por separado el aroma de los alimentos saludables y no saludables, como galletas contra fresas y pizza contra manzanas.

El estudio reveló que los participantes expuestos al olor de galletas durante menos de 30 segundos tenían más probabilidades de querer una. Pero aquellos expuestos durante más de dos minutos, no mostraron mayor deseo por la galleta que por las fresas, y, mayoritariamente, escogieron fresas en su lugar. Estos resultados fueron los mismos con el olor de la pizza y las manzanas.

Debido a que los alimentos más saludables no emiten un aroma ambiental tan intenso como otros, por lo general no están relacionados con la recompensa e influyen menos al momento de ordenarlos.