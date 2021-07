Heber al FA: “Deberían callarse la boca y tratar de pasar desapercibidos”

El Frente Amplio no puede hablar de inseguridad. Lo tiene terminantemente prohibido. Al menos esa es la visión del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

«Me parece que quienes fracasaron durante 15 años deberían de callarse la boca y tratar de pasar desapercibidos”, dijo el secretario de Estado.

No se puede decir nada de que ahora las denuncias se toman de otra forma, que desaparecieron las tablets, que mucha gente prefiere no hacer algunas denuncias, etc. etc.

“Resulta muy raro entender a la gente de la oposición, que por un lado le pide al gobierno que tranque más para tratar de dominar la pandemia y por otro lado dicen que la seguridad se produce porque hay poca movilidad. En qué quedamos ¿hay mucha movilidad o hay poca movilidad?», ironizó.