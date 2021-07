Heber insiste en obtener datos sobre clubes cannábicos

A “nosotros no nos interesa un registro de los consumidores”, dijo el secretario de Estado, quien afirmó que “se sigue confundiendo el tema”. Quiso dejar claro al reiterar que “no buscamos ningún registro de consumidores”.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que el Ministerio del Interior registre a los consumidores”, sostuvo. Sin embargo, puntualizó que “en los clubes cannábicos no sabemos cuándo uno es legal de lo ilegal, porque no sabemos las direcciones de los mismos”.

Heber recordó que los clubes cannábicos fueron instalados para combatir el comercio ilegal de marihuana y para ganarle mercado al narcotráfico.

“Como no sabemos dónde están, necesitamos saber para saber distinguir quién está con la ley inscripto y quién no lo está”, subrayó.

Con respecto a las resistencias que ha generado, Heber se mostró dispuesto a escuchar sus argumentos y adelantó que recibirá a la presidenta de la Asociación de Clubes Cannábicos para hablar del tema.

“Nosotros, lo que queremos saber son las direcciones de los clubes cannábicos; no estamos hablando de registro de consumidores”, dijo.