Hipócritas

El Partido Nacional se queja de campaña sucia. En serio, no es joda.

La ministra María Julia Muñoz dijo en una entrevista que: vivir en un barrio privado, haber estudiado en una universidad privada y el hecho de que “nunca tomó un ómnibus” hace que no conozca “la vida diaria de la mayoría de los uruguayos y yo creo que eso es un problema a la hora de gobernar”.

Luego hundió el palo hasta la garganta: “Él es una persona que en el Parlamento no se ha destacado por ideas o proyectos; tampoco es un hombre que tenga una vida política propia, entró al Parlamento por los votos de su mamá”.

Los dolidos son los mismos que desde el editorial de su órgano oficial de prensa, el diario de la dictadura, la tilda de “ignorante, “resentida” y “alma pobre”.

Hay un meme, pergeñado por alguien muy perverso y malvado, circulando en Facebook que muestra a Larrañaga abrazando a su colega mientras aquel apoya la cabeza en su hombro y “el Guapo” (que siempre que puede lo botijea) le dice: “Tranquilo, cuquito. No te pongas mal. No dijo nada que no sepamos”.

Puede que María Julia carezca de pelos en la lengua; pero todo el Uruguay sabe que en lo único en que le erró es en la palabra “nunca” al hablar de las aventuras en colectivo del hijo del ex presidente. Hasta la persona más rica del país alguna vez se sube a uno. Es más, hay también una foto del candidato blanco en un carrito de chorizos… para que no crean que no es pueblo. También hay un video de Sartori (otro millonario aburrido buscando ser presidente) que lo muestra besando a un niño. Si el lector piensa que está recurriendo a las ardides más baratas del marketing político, es porque carece de sentimientos nobles, o al decir del diario de la oligarquía, es un alma pobre.

Los dolidos por el tono de la campaña son los que tratan de atorrantes y vagas a las personas que están viviendo en situación crítica y el MIDES les da una mano para que salgan adelante, algo muy distinto a cuando gobernaban ellos bajo la premisa neoliberal de que “la mejor manera de ayudar a los pobres es no ayudarlos”. Premisa fácil de decir para quien nunca pasó necesidades, nació y creció entre algodones y llegó a diputado gracias a su mamá, cosa que aunque pataleen, es una verdad irrefutable.

Los dolidos son los mismos que han dicho de todo contra el Frente Amplio, calumniando, injuriando y difamando al amparo de sus fueros. Son los mismos que han criticado a Lucía y Pepe por vestirse de manera sencilla. Son los mismos que hace un año enchastraron a Danilo Astori diciendo que estaba vacacionando en Punta del Este usando para ello el auto oficial, el cual se quedó en camino Lussich, y se dio a entender que funcionarios de la prefectura fueron volando hasta el lugar para auxiliarlo. La verdad es que el vehículo tenía la matrícula SBU (no era oficial) y los funcionarios de Prefectura venían detrás por otro motivo. Al ver que el ministro y su pareja se detenían por un desperfecto del automóvil, pararon unos minutos para preguntar si precisaban ayuda. Venían de Maldonado y ni siquiera estaban de vacaciones.

Los dolidos, cual virginal doncella mancillada, son los mismos que han presentado innumerables denuncias penales sin éxito contra varios jerarcas de esta administración, buscando desesperadamente que vuelen cabezas para sacar rédito político.

El candidato ofendido es el mismo que reclamaba debates y cuando Mario Vergara le tiró un donde quiera y cuando quiera, comenzó a recular como pato atorao con tripa.

Su partido es el mismo que habla contra los delincuentes solo si son rapiñeros de bajo nivel, pero se callan cuando son delincuentes de cuello blanco que compran ganado robado. Son los mismos que han llenado de familiares las intendencias que gobiernan practicando como nadie el nepotismo. Son los que aún tienen en sus filas a un intendente que usaba el dinero de la intendencia para enriquecerse al hacer que el combustible fuera comprado en sus propias estaciones de servicio.

Su partido es el mismo que tranza con estafadores espirituales porque les sirve el dinero y los votos que aportan a la campaña de Verónica Alonso. Son los mismos hipócritas que critican a Sartori por ser un paracaidista que sin saber nada del país llega y metiendo sus dólares por delante pretende alzarse con el botín electoral… pero lo aceptan, porque teniendo dinero, todo sirve.

Son los mismos que ensucian al hijo de Tabaré sin pruebas de ninguna clase, pero conscientes de cómo un rumor o infundio horada la reputación de las personas públicas. No hay límites para los blancos: si es necesario meterse con la familia de los adversarios, vamos arriba.

Son los mismos que se escandalizan del dinero gastado por el gobierno al adquirir un museo, pero aplauden a Antía por gastar (y no digo que esté mal) otra fortuna en el parque El Jagüel en Maldonado.

Son los que critican al gobierno por las muertes en el tránsito y a la vez proponen eliminar la tolerancia cero con respecto al consumo de alcohol por parte de los conductores, mientras sus dirigentes y aliados causan estragos al conducir borrachos.

Son los mismos que acusaron a Carolina Cosse de dar partidas a funcionarios de confianza antes de renunciar al MIEM, cuando la verdad fue que tales partidas fueron asignadas a funcionarios de carrera (no de confianza) de acuerdo a una ley aprobada en 1999 y a solicitud de los Directores Nacionales. En 1999 gobernaba la derecha rosada.

El candidato ofendido es el mismo que amenaza con auditorías cuando gane pero no dice nada de auditar a las intendencias blancas. Una pena, porque con ellas tendría para entretenerse un buen rato.

Habría muchas cosas para recordar; pero si algún botón faltaba de muestra… son los mismos que se reunieron con Durán Barba, especialista en campañas sucias que se jacta de haber llevado a un candidato al borde del suicidio, y se lamentaron de no poder contratarlo porque pide mucho dinero.