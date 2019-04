Homenaje a Raúl Bebe Sendic a 30 años de su desaparición física

El homenaje se llevará a cabo este martes a las 18:30, a los 30 años de la desaparición física de Raúl “Bebe” Sendic, en la sede central del PIT-CNT. Participaran de esta instancia, el ex presidente José Mujica, el escritor Mauricio Rosencof, el ex vicecanciller Roberto Conde, la ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos para pasado reciente en Presidencia de la República, Graciela Jorge, la referente sindical de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y de Crysol, Nélida Chela Fontora, y el integrante del Partido de los Trabajadores de Brasil, Olivio Dutra.

Raúl “Bebe” Sendic Antonaccio nació en Chamangá, Flores, el 16 de marzo de 1925 y falleció en París el 28 de abril de 1989.