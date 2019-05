Horas decisivas para el alcalde blanco Abt

-Álvarez, vamos al caso del alcalde blanco del municipio CH Andrés Abt, que ya más que en el horno está rostizado a esta altura de los acontecimientos.

-Bien, Borges. Siempre persiguiendo y siguiendo con lupa los casos que usted denuncia.

-Le cuento que la Intendencia de Montevideo entre el miércoles y el jueves contestará la investigación administrativa solicitada “por obligación” por el dirigente herrerista para conocer quién fue la funcionaria que utilizó el teléfono y la base de datos del organismo para promocionar la precandidatura del nacionalista Luis Lacalle Pou, el líder de Abt.

-¡A la pipetuá! Recuerdo el caso, Borges. Fue una vecina que en pleno cabildo abierto del municipio efectuó la denuncia pública.

-Bien, Álvarez. El “marketinero” alcalde -como lo consideran los concejales del FA- se vio obligado a realizar una investigación administrativa para conocer quién fue la persona -de sexo femenino- que cometió la irregularidad.

-Y el caso conocido como “Cumple Feli”, Borges, ¿en qué está?

-A la brevedad, el alcalde herrerista deberá contestar el pedido de informes realizado por la edil del MPP, Cristina Synn, en nombre de la bancada del FA, en donde se le pide explicaciones de por qué se utilizó la cuadrilla del municipio para limpiar los desechos en el parque Villa Biarritz, en una parcela utilizada por Abt para festejar un cumpleaños.

-O sea, Borges, que las cosas están marchando.

-Por suerte, Álvarez. Le voy a contar más cosas de este extravagante personaje. Me contó una concejal del FA que el hombre está abriendo locales partidarios a “lo loco” apoyando la precandidatura de Lacalle Pou. El frente de estos clubes políticos dicen “Luis-Andrés Abt”. Uno está en la calle Montero, esquina Ellauri, pleno corazón de Punta Carretas. El otro se ubica en la ultratransitada esquina de Luis Alberto de Herrera y avenida Rivera. Después tiene tres más pero no me supieron decir las direcciones.

-Se ve que el muchacho tiene una frondosa billetera, Borges.

-O capaz que una buena línea de crédito, Álvarez.

-Vaya uno a saber.