Hubo acuerdo con los transportistas y la distribución de combustibles se normalizará el lunes

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, anunció este viernes que se llegó a un preacuerdo con los transportistas de combustible y que en los próximos días se normalizará la distribución.

Se creo un grupo de trabajo para mejorar la seguridad en la planta de La Tablada, donde un trabajador sufrió lesiones en una mano al caerse encima una tubería rota.

Murro anunció además que La Tablada estará abierta este sábado, según acordó con el sindicato de funcionarios de Ancap.

La idea es que los transportistas puedan cargar combustible este sábado para así abastecer a las estaciones de servicio que ya no tienen naftas o que se están por quedar sin stock.

Sin embargo, los transportistas aseguraron después de la reunión con Murro, que no cargarán los camiones este sábado. Solo lo harán en las plantas del interior para no desabastecer al sector productivo, en particular en el norte del país.

Esto significa que las estaciones de Montevideo, la zona metropolitana y el sur del país sigan con escasez de combustible el fin de semana.

La Tablada estuvo abierta y trabajando este viernes, pero los transportistas decidieron sacar cada uno un solo camión.

De esta forma se distribuyeron 5 millones de litros, cuando lo normal para un viernes son 8 millones aproximadamente.