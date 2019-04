Ida Vitale recibió el premio Cervantes: “aquí estoy agradecida y emocionada”

Vitale es la segunda persona nacida en Uruguay en recibir tal distinción, considerado el Nobel de la literatura en español. El anterior fue Juan Carlos Onetti en 1980.

La escritora viene de recibir codiciados premios e incontables reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, el Octavio Paz, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el galardón Alfonso Reyes o el distinguido Max Jacob.

“En este momento leer algo no me nace. Me nacería abrazar, decir cosas que serían absurdas y desacomodadas pero me saldrían del alama”, dijo al comienzo de su discurso y acotó: “debí pensar y escribir lo requerido para una ocasión que habiéndome llegado tarde, realmente me sorprendió”.

“Seres benévolos y palpables movieron las piezas de un superior ajedrez situándolas en posición favorable y aquí estoy, agradecida y emocionada”, comentó.

En otra parte de su discurso, contó que los libros que integraron su biblioteca “forrada y presuntuosamente numerada” eran libros para niños, algunos prontamente relegados. “Mi devoción cervantina carece de todo misterio. Mis lecturas de El Quijote, con excepción de la determinada por los programas del liceo, fueron libres y tardíos (…) Ya adolescente me regalaron el volumen ilustrado y muy cuidado que todavía prefiero”.

“No hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. No es mi caso, puedo asegurarlo”, acotó.

En la trasmisión en directo de la TV, se observó muy emocionadas a su hija, la arquitecta Amparo Rama, y a dos de sus nietas, Nuria y Emilia.