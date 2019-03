Ignacio Alonso es el nuevo presidente de la AUF

Luego de una larga jornada el economista Ignacio Alonso resultó ganador en las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Si bien las elecciones en la AUF comenzaron sobre las seis de la tarde, las reuniones afuera que hubo toda la semana, este jueves fueron más intensas.

A las 14:30 horas OFI se reunió en el hotel Lafayette y del 10 a 1 que tenían en la interna desde el martes a favor de Alonso, cambiaron a un 6 a 5 para Curutchet, los votos de OFI estaban definiendo en ese momento la elección.

Luego de muchos malhumores y discusiones quedaron en votar en bloque en favor de Curutchet, esto es los nueve votos que tienen en el congreso. Pero dos de los nueves no acataron en la primera vuelta por lo que votaron 7 a 2.

En la AUF y antes de la elección se hicieron presentes los integrantes de AIFA (Asociación Inclusiva de Futbolistas Amateur) para notificarse sobre el recurso de amparo presentado en la AUF para ser reconocidos.

El asesor letrado Gumer Pérez, junto al Chengue Morales fueron los que entraron a la AUF. el doctor Pérez dijo que iban a leer los fundamentos cuidadosamente y después iban a ver los pasos a seguir. Lo que sucedió es que no pudieron entrar al congreso.

El congreso comenzó luego de ser leida la operativa de la elección y se votó en la primera vuelta; en el escrutinio se abrieron los votos por la fracción de voto de la Segunda División Profesional (cada equipo tenía 1,07; ya que la divisional tiene 13 equipos y 14 votos) fue 8 a 5 en favor de Alonso, por lo que el voto 14 de la B fue para Alonso.

Luego se abrieron el resto de los 74 votos, ya que Liverpool no fue a votar y le correspondían dos votos.

En la primera vuelta fue victoria de Oscar Curutchet por 38 a 36.

Al no haber llegado ninguno de los dos candidatos a las 2/3 partes de los votos del congreso (51), se debía pasar a la segunda vuelta.

En ese momento se enteraron que a las 18:42 había entrado una carta de equipos de la C pidiendo suspender las elecciones, ya que habían presentado una impugnación, diciendo que la Segunda División Amateur no debía votar en bloque, lo que no era verdad. En la asamblea de la Divisional llevada a cabo el martes, se votó primero por votar en bloque o no y ganó la opción de votar en bloque por 9 a 8. Luego se pasó a votar por los candidatos y ganó Curutchet por 10 a 7.

Todo esto bajo la fiscalización personal de Bordaberry y Casteingdebat, de lo que se agarraron los delegados en el congreso para no votar ni aceptar leer la nota. Todo terminó cuando los asesores legales de la AUF dijeron que el acto eleccionario no se podía suspender.

Pero en el cuarto intermedio pasó de todo.

OFI pidió una sala para reunirse, allí definieron dejar en libertad a los consejeros para votar, ya que no había acuerdo entre ellos, del 7 a 2 de la primera vuelta a favor de Curuchet, terminó en un 5 a 4 a favor del mismo candidato.

En el interín el presidente de Racing quiso entrar a esa reunión, lo pararon y le explicaron, pero en un momento dijo “nos están estafando”, en ese mismo lugar pasaba el miembro de la comisión interventora Armando Casteingdebat y escuchó esa frase y se dio una fuerte discusión, en la que no se fueron a las manos por un par de personas que los separaron.

También en la calle donde salieron varios delegados a negociar, fueron seguidos por los del otro lado y allí también se dieron fuertes discusiones.

En varios rincones de la AUF se negociaba e incluso por teléfono desde afuera de la sede asociacionista, incluso después de haber comenzado a votarse en la segunda vuelta.

Al momento del recuento de votos se llevó a cabo el mismo procedimiento en los votos de las fracciones Alonso ganó por 10 a 3, lo que marcaba que dos equipos de la B cambiaron su voto.

Una vez contado el resto de los 74 votos Alonso ganó por 40 a 34, lo que también confirmaba los dos votos ya dichos que se dieron vuelta en OFI.

De esta forma el economista Ignacio Alonso es el nuevo presidente de la AUF por cuatro años.

Ahora tiene diez días hábiles para aceptar el cargo y diez días más para presentar la plancha para el Ejecutivo, la que debe tener la venia del congreso.

Alonso se va a tomar el máximo de plazo para aceptar, para poder ir negociando y armando la plancha para el Ejecutivo, de forma que los otros diez días se los puede tomar o no.

El Ejecutivo estará conformado por siete integrantes, el presidente, uno por el fútbol amateur (OFI tiene mayoría en el consejo amateur y seguramente sea de la organización del interior), uno de los grupos de interés (jugadores, técnicos y árbitros) y otro del fútbol profesional (en este consejo los equipos de Primera tienen dos votos y los de la B uno), el presidente elige a los otros tres miembros, de los que uno de ellos al menos, debe ser mujer.

En el caso de Alonso, llevará en su Ejecutivo a Peñarol y Nacional, por lo que deberá elegir a la mujer, que no necesariamente debe ser del fútbol femenino, todo esto más allá de negociar quienes de los grandes lo acompañarán.

Todos necesitan la venia del Congreso y superar el examen de idoneidad de la AUF ante la Comisión de ética. Si alguno no superara la venia o no tuviera la venia del 50 por ciento del Congreso, deberá ser presentada otra persona hasta completar el órgano.

De cualquier manera esta es una historia que no parece terminar aquí.