Increíble el partido que le empata Fénix a Liverpool

Dicen que goles errados son goles en contra, nunca tan cierto como lo que pasó en Belvedere, el negriazul fue más pero no convirtió.

Muy buen partido el jugado en Belvedere este sábado al mediodía entre Liverpool y Fénix, donde el negriazul dominó las acciones desde los pies del «Tofi» Figueredo.

A los 23 minutos corner a favor del local, que cabecea en el primer palo Díaz hacia atrás y en el segundo palo, Hernán Figueredo remata de bolea venciendo a Casanova y convirtiendo el 1 a 0 para Liverpool.

Era justo, el negriazul jugaba más claro con mejores chances; sin embargo la alegría le duró un minuto.

Una pelota larga que Ignacio Pereira baja en la media luna y toca a Franco, que domina de aire y le pega de zurda, cruzada, venciendo a Mehring para el empate de Fénix.

Hubo momentos de ida y vuelta, con salvadas de los dos arqueros, hasta que a los 39 minutos llega un cambio de Federico Pereira de derecha a izquierda donde la baja Camilo Cándido, iba a rematar, cuando ve la llegada de Ramírez solo por el segundo palo y le pone la pelota medida para que el «Colo» la empuje al 2 a 1.

Así se va el primer tiempo, para el complemento Liverpool tiene no menos de cuatro chances de gol para definir el partido, un par de Ramírez solo y hasta sin arquero en una situación insólita, pero la pelota no entra, en la hora un penal contra Maureen Franco, innecesario y sin querer, un toquecito sin querer, penal que el mismo Franco convierte en el 2 a 2. Premio para Fénix y castigo para un Liverpool que lo pudo ganar por dos o tres goles, pero no convirtió.

LIVERPOOL 2 FÉNIX 2

Estadio Belvedere

Jueces: Gustavo Tejera; Sebastián Silvera y Andrés Nievas. Cuarto árbitro: Adrián Pereira.

LIVERPOOL: Andrés Mehring; Federico Pereira, Franco Romero, Gonzalo Pérez y Jean Pierre Rosso (61′ Lucas Ribeiro); Fabricio Díaz (70′ Martín Fernández), Hernán Figueredo, Agustín Ocampo (61′ Alex Vázquez) y Camilo Cándido; Martín Correa (78′ Facundo Trinidad) y Juan Ignacio Ramírez (78′ Emiliano Alfaro).

DT: Román Cuello

FÉNIX: Francisco Casanova; Juan Alvez, Leonardo Coelho, Ignacio Pallas y Adrián Argachá; Carlos Fernández (88′ Jorge Trinidad), Ángel Rodríguez (70′ Andrés Schetino), Manuel Ugarte (81′ Camilo Núñez) y Bryan Olivera; Ignacio Pereira (70′ Nicolás Machado) y Maureen Franco.

DT: Juan Ramón Carrasco

GOLES: 23′ Hernán Figueredo (L), 24′ Maureen Franco (F), 39′ Juan Ignacio Ramírez (L) y 90′ Maureen Franco de Penal (F)