INDDHH espera declaraciones de Tabaré Vázquez sobre actas de Tribunales de Honor

En declaraciones a radio Montecarlo, el titular del Inddhh manifestó que se encuentran a la “espera” de que el ex presidente Tabaré Vázquez realice un pronunciamiento sobre las confesiones en los tribunales de honor militar.

Con respecto a la posición que asumiría la institución, Wilder Tyler, señaló que no habrá por parte de esta un pronunciamiento sobre el tema que ha centrado toda la atención pública desde que se conociera el contenido de las actas del tribunal de honor militar a Gilberto Vázquez.

Según consigna, el medio de prensa, Tyler “aseguró que la institución está aguardando que el expresidente de la República Tabaré Vázquez se pronuncie sobre las confesiones de Gilberto Vázquez en el Tribunales de Honor Militar, lugar donde admitió que el Ejército torturó y ejecutó durante el período de terrorismo de Estado, pero además reconoció la existencia del llamado «segundo vuelo» en 1976, algo negado por varios de los represores”.

Según el jerarca de la institución, las declaraciones que se conocieron, según su opinión, “no corresponderían ser homologadas por las autoridades” ya que se centra en confesiones que “describen y asumen asesinatos u ocultación de cuerpos”.

«O sea, me pareció que allí había algo que debió haberse abordado diferente. Desde una óptica de derechos humanos no quiero minimizar ni banalizar ese tema porque es importante que haya responsabilidades políticas también, pero en este momento se especula mucho y no se muestra la documentación y yo no he visto el material, que me permita con fundamentos decir que acá me parece que realmente hubo una negligencia. Porque si hubo una negligencia de alguna manera se genera un umbral de complicidad», expresó Wilder Tyler a radio Montecarlo.

Al consultarle si le resultaba llamativo que no hay existido, hasta el momento, una declaración pública del expresidente Vázquez, “respondió afirmativamente” y agregó que esperaba que dicho pronunciamiento se produjera cuando el expresidente asista a la comisión de Derechos Humanos del Senado, donde ya se conoce será citado para declarar.

«Es importante, yo creo que la voz de él es importante en esto porque fue un actor, así que me parece muy bien que hable y que diga lo que sabe. Que sea una cosa o la otra, eso no es lo que importa, pero lo que más importa en este caso es el destino de los desaparecidos», afirmó el presidente de la Inddhh.

Para el jerarca, en estos momentos “lo más importante (…) es llevar adelante la investigación de las declaraciones”, trabajar para esclarecer el segundo vuelo y poder saber “quién estaba allí, cuándo llegaron, a dónde lo llevaron y qué pasó con ellos», señaló.

«Esos elementos son fundamentales y para mí se desprenden y se ha levantado a través de estas declaraciones. Yo espero que estén en el centro del debate y la preocupación de la clase política, pero es muy importante que este tema de derechos humanos esté en el centro del debate político», terminó afirmando el presidente de la Inddhh.