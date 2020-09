Indulto presidencial en Venezuela de opositores políticos

Según consigna en esta jornada el diario venezolano Últimas Noticias, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha decretado el pasado lunes un indulto presidencial en favor de figuras políticas de la oposición.

El decreto de indulto implica de forma inmediata que se extinga la acción penal que recaía sobre cada uno de ellos.

La información fue aportada en conferencia de prensa por parte del vicepresidente sectorial, quien señaló que el indulto beneficia a 110 ciudadanos actores políticos de la derecha venezolana, 23 de ellos diputados principales y 4 suplentes y que su objetivo es una contribución a la reconciliación y la unión nacional.

De acuerdo al medio de prensa “el indulto presidencial entrará en vigencia a partir de su publicación y estarán encargados de su efectivo cumplimiento la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como los ministros del Poder Popular para Servicio Penitenciario, Iris Varela, y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol”.

En la conferencia de prensa correspondió al Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, la lectura del decreto firmado por el presidente Maduro, en el que se llama “al encauzamiento constitucional para la paz y que toma como base el decreto firmado por el expresidente Hugo Chávez, el 31 de diciembre de 2007”.

Rodríguez, recalcó ante la prensa nacional e internacional “que el presente decreto busca reiterar el encauce de la paz, que lleve en definitiva a la reconciliación nacional, en el contexto de las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre”.

“La intención del Gobierno Bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional, para la unión nacional, para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y democráticas”, agregó Rodríguez.

Rodríguez, declaró, según informa el medio de prensa venezolano a “dejar atrás la violencia (…) los llamados a invasión, los llamados a agresión al territorio” que, “solo causarían una catástrofe para todos” y agregó: “aprovechemos la oportunidad estelar de la próxima elección para dirimir todas esas controversias (…) Demostremos al mundo la solidez de la democracia venezolana (…) todos tenemos derecho para ser o no candidato al Parlamento, por lo tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento del decreto y la participación o no en el evento electoral”.