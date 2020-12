Instalado el Consejo de Defensa Nacional: anuncia García nueva ley orgánica militar

A casi un año de la toma de posesión del gobierno de Lacalle Pou, este martes se instaló, oficialmente el Consejo de Defensa Nacional (Codena).

En la ceremonia, participaron además del presidente, quien presidió su primera reunión, varios ministros integrantes del Codena, la instancia la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el ministro del Interior, Jorge Larrañaga; el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo; y el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé.

El encuentro se produjo en la Torre Ejecutiva, ocasión en que el ministro de Defensa afirmó, según consigna la República, que la pandemia es una amenaza a la sociedad y que el combate correspondiente es una de las prioridades del Gobierno.

“Todo lo que signifique poner como prioridad la defensa de la salud de los uruguayos es una prioridad para el Gobierno”, manifestó García.

En sus declaraciones, García dijo que, el próximo paso, luego de la constitución del Codena, será emitir un decreto “que va a establecer la directiva de la defensa nacional para estos cinco años”.

En sus afirmaciones, este decreto, normalmente conocido como Decreto de Política Nacional de Defensa, quedaría pronto antes de fin de año y según dijo, se incluyó en el mismo “un concepto moderno”, acuñado por las Naciones Unidas: “la defensa, de la mano de la seguridad humana”.

“Será una política de defensa nacional que incluya la defensa de la persona, la sociedad y el Estado”, remarcó García.

“La defensa no es un tema de los cuarteles o de los militares. Es un concepto político que vincula a la sociedad, a los seres humanos y a las personas en todas sus dimensiones”, expresó el ministro de Defensa.

Aunque el ministro no hizo alusión a ello, en el Decreto de Política de Defensa (Decreto No. 105/014) se definía que: “… La Seguridad, en términos generales, es entendida como la condición que genera las garantías necesarias e indispensables a una sociedad y a cada uno de sus miembros frente a las amenazas de cualquier naturaleza (…) de acuerdo a lo establecido en nuestra legislación vigente, particularmente en la Ley Marco de Defensa Nacional No. 18.650, la concepción de Seguridad es recogida en el concepto de Defensa…”.

La ocasión, fue aprovechada por García para informar que ya se trabaja en la redacción de una nueva ley orgánica militar, la cual sería puesta a consideración de la oposición antes de enviarla al parlamento, con el interés de encontrar puntos de consenso.

Tal y como se define en la ley 18.650 (Ley Marco de Defensa Nacional), el Codena es un organismo que entre sus funciones se destacan: “analizar amenazas que pudieran perjudicar la soberanía e independencia del país, así como, afectar gravemente los intereses nacionales; proponer, en tales casos, las medidas o acciones que se estime necesarias para su resolución; analizar y proponer las hipótesis de conflicto; sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa, y realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, por afectar a varios organismos del Estado, exijan un tratamiento conjunto”.

La mencionada ley Marco de Defensa Nacional, estableció como definición que: “… La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población (…) la defensa es un acto o conjunto de actos realizados para obtener o resguardar las condiciones que proporcionan la sensación de seguridad…”.

Una definición que claramente, no significaba ya, que la Defensa Nacional fuera un “asunto de los cuarteles o los militares”.